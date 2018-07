Stolica Majorki wprowadza nowe zakazy dla turystów

Władze hiszpańskiego miasta Palma de Mallorca nakładają na turystów kolejne restrykcje. Tym razem nie chodzi jednak o ograniczenie liczby przyjezdnych, a o ukrócenie ich wybryków. Nowe zakazy dotyczą bowiem m.in. uprawiania seksu w miejscach publicznych czy chodzenia po mieście topless – donosi CNN.

Ratusz stolicy Majorki chce walczyć z „antyspołecznym” zachowaniem osób odwiedzających miasto. Jak argumentują władze, turyści zachowują się obscenicznie, nierzadko będąc pod wpływem alkoholu. Po lecie 2018 r. tamtejsza policja zostanie jednak wyposażona w narzędzia do walki z ekscesami przyjezdnych. Niestosowanie się do nowych reguł będzie skutkowało karami grzywny nawet do 3 tys. euro.

Czego więc nie będą mogli robić wypoczywający w Palma de Mallorca? Lista wykroczeń obejmuje chodzenie topless (z wyjątkiem bezpośredniej okolicy plaży), uprawianie seksu lub wykonywanie czynności seksualnych w miejscach publicznych, skakanie z balkonów do basenów, sprzedaż i reklamowanie gazu łzawiącego, sprzedawanie alkoholu w godzinach 0:00-8:00 poza barami i hotelami, spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie w miejscach publicznych czy organizowanie imprez na łodziach.

Niedawno władze Palmy de Mallorca zakazały wynajmowania prywatnych mieszkań i apartamentów. To element walki z ogromną liczbą turystów napływających na hiszpańską wyspę, przeciwko czemu buntują się mieszkańcy.

Na jeszcze inny zakaz zdecydował się w ostatnim czasie kurort Magaluf. Popularna turystyczna miejscowość chce ograniczyć spożywanie przez turystów alkoholu. Władze miasta zwanego „hiszpańską Sodomą i Gomorą” mają dość rozrywkowego wizerunku kurortu i chcą, by hotele usunęły z oferty all inclusive darmowe procentowe trunki. Dodatkowo zakazane ma być organizowanie ofert typu open bar i happy hours.

AŚ