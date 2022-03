Stolica Apostolska gotowa do mediacji, Rosja nie odpowiada

fot. giulio napolitano / / Shutterstock

Stolica Apostolska jest gotowa do mediacji w związku z wojną na Ukrainie, ale Rosja nie odpowiedziała dotychczas na tę inicjatywę - oświadczył w niedzielę watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Manifestacje antywojenne w Rosji uznał za "znak nadziei".

W wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset kardynał Parolin podkreślił: "Pozostaje gotowość Stolicy Apostolskiej".

"Oczywiście ta gotowość musi spotkać się z pragnieniem stron, by skorzystać z takiej pomocy" - wskazał sekretarz stanu kilka dni po swojej telefonicznej rozmowie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

"Strona rosyjska przyjęła to do wiadomości, ale dotąd nie było sygnałów wskazujących na to, że chce wykorzystać tę gotowość" - przyznał kard. Parolin.

Zaznaczył zarazem: "Nie jest ważne, czy oferta Stolicy Apostolskiej zostanie przyjęta, trwają inne kontakty, także inni zaoferowali swoją mediację. Ważne jest, by doszło do zakończenia tego, co się dzieje".

Kardynał Parolin zaznaczył: "Także w Rosji, jak widziałem, jest wiele ruchów, które proszą o pokój; to według mnie znak nadziei w tej sytuacji, która nadziei nie oferuje zbyt wiele".(PAP)

