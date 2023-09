Stolarze toną w długach. W których regionach jest najgorzej?

Wielkopolska to region o najwyższym zadłużeniu przedsiębiorstw z branży meblarskiej; 416 firm nie opłaciło tam w terminie zobowiązań wartych 57,5 mln zł – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najlepiej radzą sobie natomiast stolarze z Opolszczyzny - dodano.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

Jak przekazał PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. w bazach BIG InfoMonitor i BIK przybyło 249 przedsiębiorstw z przeterminowanymi zobowiązaniami. "Obecnie aktywnych, zawieszonych i zamkniętych firm z zaległościami jest niemal 2,8 tys., czyli 5,5 proc. w całej branży. Z problemami borykają się zatem nie tylko podmioty, które miały je już wcześniej, ale także firmy, które dotychczas były solidnymi płatnikami" - stwierdził.

Dodał, że w lipcu 2022 r. kwota zgłoszonych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłaconych faktur oraz opóźnionych o minimum 30 dni rat kredytów wynosiła niemal 258 mln zł, a obecnie jest to 266,2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 3 proc.

Najwyższe średnie zaległe zadłużenie (142 tys. 53 zł) mają firmy zarejestrowane w woj. warmińsko-mazurskim. W całym województwie problemy ma 6 proc. branży, 127 firm zalega z płatnościami na ponad 18 mln zł - wynika z danych BIG InfoMonitor.

"Tytuł niechlubnego rekordzisty przypadł natomiast Wielkopolsce. Tam 416 podmiotów nie opłaciło w terminie zobowiązań o łącznej wartości 57,5 mln zł. Województwo zajmuje też 2. miejsce pod względem średniej kwoty zaległego długu z wynikiem 138 tys. 320 zł" - zwróciła uwagę Halina Kochalska z BIG InfoMonitor.

Najlepiej radzą sobie natomiast stolarze z Opolszczyzny. Tam zarówno suma zadłużenia meblowych biznesów, jak i średnie zadłużenie są najniższe w kraju – wynoszą odpowiednio 2,9 mln zł i 44 891 zł.

Analitycy wyliczyli, że średnia zaległość ogółu firm związanych z produkcją mebli to 96 tys. 216 zł, a w przypadku pomiotów aktywnych - niemal 108 tys. zł.

Jak zwrócili uwagę eksperci, na popyt na wyroby branży meblarskiej w ciągu ostatniego roku negatywnie oddziaływało przede wszystkim niesprzyjające otoczenie gospodarcze. "Wybuch wojny w Ukrainie bezpośrednio przełożył się na niepewność jutra, zwłaszcza w kontekście domowych finansów. Tych, co planowali remont lub nabyli nowe mieszkanie, od inwestycji powstrzymywały nie tylko rosnące ceny, ale także coraz wyższe stopy procentowe, utrudniające pozyskanie finansowania zewnętrznego, często niezbędnego przy obecnych kosztach robót wykończeniowych" - zauważyła Kochalska.

Dodała, że na sytuację firm meblarskich wpłynęło też obniżenie realnych dochodów konsumentów, którzy wykazywali mniejszą gotowość do zakupu dóbr trwałego użytku i stali się ostrożniejsi w podejmowanych decyzjach zakupowych. Ekspertka przytoczyła dane GUS, z których wynika, że w lipcu 2023 r. dynamika sprzedaży detalicznej w kategorii „meble, RTV, AGD” w cenach stałych zmniejszyła się o 11,6 proc. rdr. Skutki spadku sprzedaży widać też w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK – przedsiębiorcy prowadzący sklepy z tego typu produktami w lipcu br. zwiększyli zadłużenie o 13,6 proc. rdr do 70,8 mln zł.

Natomiast w przypadku agentów zajmujących się hurtową sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych nieopłacone w terminie zobowiązania zwiększyły się rdr o przeszło 2,5 mln zł (czyli o 21 proc.). Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w sprzedaży hurtowej mebli w okresie od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. zmniejszyły długi o 24,5 proc. do 21 mln zł.

Eksperci zwrócili też uwagę, że średnia cena sprzedaży drewna sosnowego tartacznego w Lasach Państwowych wzrosła z 260 zł za m3 w 2019 r. do 425 zł za m3 w pierwszej połowie 2023 r. "Przemysł drzewny, a zatem i meblarski, jest niezwykle energochłonny. Na problemy z płynnością finansową podmiotów z sektora wpłynęły także wysokie ceny energii oraz paliw, które przełożyły się na rosnące koszty produkcji i transportu. Budżetom przedsiębiorstw nie pomógł także wzrost płacy minimalnej" – dodał Sławomir Grzelczak.

Jak podkreśliła Kochalska, według wstępnych danych GUS, w okresie od stycznia do lipca br., w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, spadek produkcji sprzedanej mebli (w cenach stałych) wyniósł 12,9 proc. Ekspertka powołała się też na dane Dun & Bradstreet – "w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. liczba ogłoszonych w sądach gospodarczych upadłości firm zajmujących się produkcją mebli wyniosła 39, co wobec 12 w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowi wzrost o 225 proc.". Przypomniała, że w całym 2022 r. ogłoszono ich 39, wobec 23 w 2021 r. i 14 w 2020 r.

"Raport Dun & Bradstreet pokazuje też, że w czerwcu 2023 r. niespełna 3 proc. spośród 12,5 tys. firm jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a kolejne 45 proc. w dobrej. Tym samym 47,5 proc. w słabej, a blisko 5 proc. w bardzo złej" - wskazała. Przywołała też prognozy Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP - w całym 2023 r. nominalna wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej może spaść o 3-5 proc. rdr.

"Miejmy nadzieję, że rodzimemu biznesowi meblarskiemu uda się podnieść po trwającym kryzysie i utrzymać silną pozycję na światowym rynku. W 2021 r. Polska była 4. największym eksporterem z udziałem na poziomie 5,4 proc." - podsumował Grzelczak. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/