Stock Spirits chce przejąć niemieckiego producenta alkoholi Borco

Grupa Stock Spirits chce przejąć producenta i sprzedawcę napojów spirytusowych Borco - poinformował Stock Spirits w komunikacie prasowym. Transakcja podlega obecnie niemieckim i austriackim procedurom regulacyjnym.

Stock Spirits ocenia, że nabycie Borco umożliwi grupie dostęp do rynku niemieckiego i włączenie marki tequili do swojego portfolio. Grupa ma mieć także możliwość wykorzystania struktury dystrybucyjnej Borco do wprowadzenia własnych marek na nowe rynki.

"Przejęcie Borco będzie ważnym krokiem w naszej ekspansji w Europie Zachodniej. Borco skorzysta z możliwości rozwoju, w tym dostępu do rozszerzonego portfolio alkoholi firmy Stock. Stock Spirits z kolei uzyska dostęp do rynku niemieckiego, jednego z największych i najbardziej dynamicznych rynków napojów spirytusowych w Europie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor generalny Stock Spirits Jean-Christophe Coutures.

"Nasza inwestycja w Stock Spirits oprócz rozwoju organicznego zakładała także rozwój poprzez fuzje i przejęcia w nowych regionach geograficznych w całej Europie. Cieszymy się, że firma robi kolejne duże postępy w tym strategicznym kierunku poprzez akwizycję Borco, jak również Clan Campbell i Dugas we Francji. Marki należące do Borco, w szczególności Sierra Tequila, mają ogromny potencjał międzynarodowy, który chcemy dalej rozwijać. Jest to ważny krok do dalszego dynamicznego rozwoju firmy Stock Spirits na kolejnych rynkach” - ocenił Krzysztof Krawczyk, Partner w CVC Capital Partners.

Pod koniec czerwca Stock Spirits informował, że podjął wyłączne negocjacje w sprawie zakupu marki Clan Campbell Blended Scotch Whisky od Pernod Ricard po złożeniu wiążącej oferty obecnemu właścicielowi marki. Równolegle firma rozpoczęła wyłączne negocjacje w sprawie zakupu Dugas, francuskiego niezależnego dystrybutora alkoholi premium.

Borco, z siedzibą w Hamburgu, jest jednym z największych niemieckich i europejskich producentów i sprzedawców wiodących międzynarodowych marek alkoholi.

Stock Spirits to producent napojów alkoholowych smakowych i czystych. Oferuje portfolio ponad 70 marek w ponad 50 krajach na całym świecie. Podstawowymi rynkami, na których operuje Stock Spirits, są Polska, Czechy, Włochy, Słowacja i Bałkany.

Przed niespełna rokiem Stock Spirits przejął Polmos Bielsko-Biała, ma też zakład produkcyjny w Lublinie. (PAP Biznes)

