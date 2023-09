Steve Wozniak: Treści tworzone przez AI powinny posiadać przypisy

Treści tworzone przez sztuczną inteligencję, taką jak Chat GPT, mogą być przydatne, ale często zawierają błędy. Poszczególne treści powinny być oznaczone zakładkami, które wskazują, jakie jest źródło danej informacji, na wzór treści naukowych – przekazał Steve Wozniak, współzałożyciel Apple Computers.

Steve Wozniak to amerykański inżynier i wynalazca. Zgodnie z informacjami na stronie nationalmedals.org, wraz ze Stevem Jobsem i Ronaldem Waynem założył firmę Apple Computers w 1976 r. We współpracy z Jobsem Wozniak stworzył komputer Apple I, a także osobiście opracował kolejny model, Apple II. W 1985 r. otrzymał odznaczenie National Medal of Technology.

Jak ocenił Steve Wozniak w piątek podczas konferencji "The Three Seas Generation Freedom Conference 2023" organizowanej przez Politechnikę Warszawską, technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) mogą pomóc w wielu kwestiach, ale mogą również spowodować wiele złych rzeczy.

Wskazał, że dzięki urządzeniom takim jak Chat GPT, można szybko uzyskać "dobrze sformułowane, dobrze napisane odpowiedzi". Zauważył jednak, iż często w wygenerowanych w ten sposób treściach są błędy oraz "totalne kłamstwa". Wozniak zwrócił również uwagę na technologie deepfake, które umożliwiają m.in. cyfrową obróbkę zdjęć lub głosu, a przez to podszywanie się pod inne osoby. W jego ocenie, mogą one służyć do wyłudzeń finansowych, np. poprzez podszywanie się pod znajomych czy osoby z rodziny z prośbą o wysłanie pieniędzy.

Współzałożyciel Apple Computers stwierdził, iż treści generowane przez AI powinny być oznaczone jako stworzone przy pomocy tej technologii.

"Powinieneś zostać poinformowany, jaka to sztuczna inteligencja. I jaka konkretnie sztuczna inteligencja. Wszystkie są inne. Na czym ta konkretna była trenowana?" – przekazał.

Zdaniem Wozniaka, użytkownicy powinni być też informowani o tym, jakie pytanie zostało zadane AI, na podstawie którego wygenerowano treść. Co ważniejsze – dodał – w odpowiedziach sztucznej inteligencji powinny być przypisy na wzór artykułów naukowych, które odsyłają do źródła danej informacji.

"Jeśli używasz sztucznej inteligencji, powinieneś być w stanie zobaczyć małe zakładki lub wyświetlić zakładki każdego utworzonego zdania i móc powiedzieć, z którego źródła internetowego się ono wzięło" – powiedział Wozniak.

W jego ocenie, potencjalne regulacje nakładane na firmy, związane z rozwojem AI, nie mają na celu ograniczyć ich działalności oraz rozwoju tej technologii, tylko powstrzymać szkody z nią związane.

"Sztuczna inteligencja powinna być wielkim narzędziem, które pomoże ludziom pójść dalej niż kiedykolwiek. Każdy krok w technologii jest taki. Niektórzy obawiają się, że stracimy przez to pracę. Czy nie przeszliśmy przez rewolucję przemysłową? Wciąż mamy pracę" – podsumował twórca Apple I.

