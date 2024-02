Wiceminister rolnictwa: pomoc dla rolników będzie kontynuowana

Do końca lutego będą przyjmowane wnioski o dopłaty do kukurydzy, uruchomiona została akcja kredytowa, będzie zwrot podatku od paliwa rolniczego na poziomie 1,64 zł/l. Wkrótce rozpoczną się wypłaty dopłat bezpośrednich w ramach ekoschematów - wyliczał w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

fot. Borovik / Shutterstock

Posłowie PiS pytali o kontynuowanie pomocy dla rolników w formie dopłat do zbóż, paliwa i nawozów, której brak może doprowadzić wiele gospodarstw w Polsce - szczególnie w województwach przyfrontowych, jak podkarpackie i lubelskie - do bankructwa.

"Co do dopłat, to rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził do tego, że w niekontrolowany sposób napłynęło do Polski zboże i inne produkty, dlatego trzeba było szukać wsparcia dla rolników" - mówił Krajewski w Sejmie. Zaznaczył, że jeżeli chodzi o dopłatę do kukurydzy, została ona przygotowana i do 29 lutego br. będą przyjmowane wnioski. "Ta pomoc jest uruchomiona, jest to pomoc w zależności od województwa od 500 do 1000 zł. Na realizację tej pomocy są środki w wysokości 1 mld zł" - poinformował.

"Wznowione zostanie udzielanie do 30 czerwca br. tzw. kredytów płynnościowych. Limit akcji kredytowej dla tych kredytów został określony na poziomie 12,5 mld zł, czyli (...) zostało zwiększone finansowanie tej akcji kredytowej o 2,5 mld zł" - poinformował.

Wiceminister przypomniał, że w ub.r. poseł Jarosław Sachajko (Kukiz15) złożył poprawki do ustawy o pożyczce lombardowej, które zablokowały od 7 stycznia br. akcję kredytową. "Ministerstwo Finansów przygotowuje odpowiednie rozwiązania, ale jeśli to będzie trwało długo, to przy ogólnym konsensusie, będziemy chcieli przeprowadzić poselski projekt zmiany ustawy" - zapowiedział Krajewski.

Podkreślił, że ważne jest, by pieniądze z dopłat bezpośrednich, ekoschematów popłynęły jak najszybciej. "Naprawiamy systemy, które w 2023 r. były niewydolne, powstały duże opóźnienia. Szukamy rozwiązania, by już w lutym rozpocząć dopłaty w ramach ekoschematów i pozostałości dopłat bezpośrednich" - zaznaczył.

Jeżeli chodzi o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego, to w tym roku jest na poziomie 1,46 zł, zwiększenie tego zwrotu do 2 zł/litr będzie wymagało notyfikacji KE - wyjaśnił wiceszef resortu rolnictwa. W budżecie na ten cel jest 1 mld 663 mln zł. "Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy starali się zwiększyć do 2 zł/l, wymaga to dodatkowych środków w budżecie, rozmawiamy z Ministerstwa Finansów w tej sprawie" - poinformował Krajewski.

Wiceminister zapewnił, że resort rolnictwa na bieżąco monitoruje rynek nawozowy. "Ta sytuacja nie jest tak trudna jak w 2022 i 2023 r., ale zdając sobie sprawę z potrzeb rolników, będziemy szukać środków. Będzie to wymagało nowelizacji budżetu" - zaznaczył.

W ocenie wiceszefa resortu rolnictwa, to rządy ostatnich 8 lat doprowadziły do tak trudnej sytuacji rolników, że produkcja rolna się nie opłaca i dlatego trzeba było do wszystkiego dopłacać. Natomiast sami rolnicy mówią, że chcą przywrócenia opłacalności produkcji, a nie ciągłych dopłat.

Krajewski zapytany przez polityków PiS o niekorzystne regulacje dla rolników związane z Zielonym Ładem, stwierdził, że właśnie te problemy są przyczyną zapowiedzianego protestu rolników. "Będzie to protest przeciwko europejskiej polityce, ministerstwo zaś musi szukać ustępstw i rozwiązań. Jesteśmy w kontakcie z KE i staramy się o wprowadzenie derogacji na te zapisy, które ograniczają produkcję" - wyjaśnił. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/