Stawki na kontach oszczędnościowych lepsze od tych na lokatach

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Rekordowo niskie stawki na lokatach nie zachęcają do wpłacania środków do banku. Mimo że procentom na kontach oszczędnościowych także daleko do tych z czasów świetności, to okazuje się, że można na nich zarobić więcej niż depozycie - wynika z danych Bankier.pl.

Mimo że stopy procentowe NBP nie zmieniły się od ponad roku, a stawki na lokatach są rekordowo niskie, nie przeszkadza to bankom wprowadzać kolejne obniżki. Świadczą o tym dane Narodowego Banku Polskiego upubliczniane każdego miesiąca. W ślad za niskimi stawkami idzie spadek wysokości wpłat na depozyty. Alternatywą dla lokat mogą być obecnie konta oszczędnościowe. Prześwietliliśmy stawki na obu produktach.

Ponad 0,50 proc. rocznie to średnia na kontach

Konta oszczędnościowe mają z lokatami wiele wspólnego. Oba produkty można znaleźć w ofertach banków, oba są bezpieczną formą - obecnie bardziej gromadzenia, niż zarabiania pieniędzy, oba mogą przynieść odsetki po zaledwie miesiącu rozstania z oszczędnościami. Na korzyść rachunków można jeszcze zapisać możliwość swobodnego rozporządzania swoimi środkami w trakcie trwania umowy o rachunek (która, swoją drogą, jest zwykle podpisywana na czas nieokreślony w przeciwieństwie do lokat terminowych). W przypadku dokonywania wpłat i wypłat odsetki są naliczane od faktycznie utrzymywanej kwoty na koncie.

W przeszłości konta oszczędnościowe były niżej oprocentowane niż najlepsze lokaty terminowe. To zrozumiały ruch banków, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe możliwości, które dają pierwsze z nich. Różnica ta jednak się zatarła i od dłuższego czasu wyższości stawek na lokatach nie widać. Wręcz przeciwnie. Banki traktują konta oszczędnościowe podobnie do kont osobistych tzn. często są one oferowane w ramach promocji. Wyższa stawka jest w tym przypadku obiecywana w zamian za spełnienie dodatkowych warunków – również tych dotyczących np. konta osobistego jak zapewnienie wpływów.

Stawki na najlepszych kontach oszczędnościowych w bankach – czerwiec 2021 r. Bank Nazwa konta Stawka dla 10 000 zł [p.a.] Czy są warunki dodatkowe? Alior Bank Konto oszczędnościowe 1,00% TAK Bank BPS Konto Zasobne 0,05% NIE Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit 0,50% TAK Bank Pekao Konto oszczędnościowe 0,01% NIE Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 0,01% NIE BFF Banking Group Rachunek depozytowy 0,00% NIE BNP Paribas Bank Polska Rachunek Lokacyjny 0,01% NIE BOŚ Bank EKOkonto Oszczędnościowe Standard 0,50% TAK Citi Handlowy Konto SuperOszczędnościowe 0,07% TAK Credit Agricole Rachunek oszczędzam "Na start" 1,50% TAK Getin Noble Bank Elastyczne konto oszczędnościowe "Bonus za Aktywność" 2,00% TAK ING Bank Śląski Smart Saver 0,82% TAK Inteligo Rachunek oszczędnościowy 0,01% TAK mBank Konto Moje cele 1,70% TAK Nest Bank Nest Oszczędności 1,10% TAK PKO Bank Polski Konto oszczędnościowe Plus 0,01% NIE Santander Bank Polska Konto Systematyczne 0,01% NIE Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 0,20% NIE Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 0,46% NIE Średnie oprocentowanie 0,52% Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 16 czerwca 2021 r.

Zebraliśmy najlepsze oferty danych banków w jednej tabeli. Jak na dłoni widać, że najlepsze stawki są dostępne dopiero po odhaczeniu kryteriów stawianych przez banki. 2,00 proc. (Getin Noble Bank), 1,70 proc. (mBank) czy 1,50 proc. (Credit Agricole) rocznie są dostępne dopiero po założeniu konta. Dwie ze wspomnianych propozycji są ponadto zarezerwowane tylko dla nowych klientów, czyli innymi słowy są to oferty jednorazowe. Pozostałe dwie oferty ze stawką w wysokości min. 1 proc. rocznie to również konta z tzw. gwiazdkami.

Decydując się na rachunek bez tego typu ograniczeń, trzeba być przygotowanym na oprocentowanie niższe niż 0,50 proc. w skali roku. Liderem ofert, których jedynym wymogiem jest przekazanie środków do banku, jest Toyota Bank i Indeksowane Konto Oszczędnościowe na 0,46 proc. w skali roku. Zdecydowana większość kont o takich parametrach posiada jednak aktualnie stawkę w wysokości 0,01 – 0,05 proc. w skali roku.

Średnia ofert zebranych w tabeli przewyższa jednak topową stawkę na kontach bez dodatkowych warunków i wynosi 0,52 proc. w skali roku. Czy to dużo, czy mało? Obecnie trudno porównać te wyniki ze średnią wszystkich lokat na rynku choćby ze względu na opóźnienie danych publikowanych przez Narodowy Bank Polski. Ostatnie dane dotyczą kwietnia i średnia wszystkich nowo otwartych lokat wyniosła zaledwie 0,18 proc. w skali roku. Co więcej, średnia dla lokat nie dłuższych niż miesiąc, czyli z możliwością szybkiego cieszenia się zyskiem (jak w przypadku kont oszczędnościowych), była w tym czasie jeszcze niższa i wyniosła 0,13 proc. w skali roku. Druga kwestia to zebranie w tabeli – jak wspomniano wcześniej – najlepszych ofert (kont oszczędnościowych) danych banków, co podnosi nieco analizowaną średnią. Jak zatem wypadają czołowe oferty z jednej i drugiej kategorii?

Konta oszczędnościowe lepsze od lokat

W pierwszej tabeli zebraliśmy topowe oferty kont oszczędnościowych, lokat miesięcznych oraz lokat kwartalnych z dodatkowymi warunkami z ostatnich zestawień publikowanych na Bankier.pl. Porównanie obejmuje podane okresy ze względu na okres kapitalizacji kont oszczędnościowych (zwykle miesiąc) oraz stawki obowiązujące na rynku (lokaty kwartalne to najwyżej oprocentowane depozyty na rynku).

Oferty z dodatkowymi warunkami – 5 najlepszych propozycji Bank Konto oszczędnościowe lub lokata Stawka dla 10 000 zł [p.a.] Konta oszczędnościowe Getin Noble Bank Elastyczne konto oszczędnościowe "Bonus za Aktywność" 2,00% mBank Konto Moje cele 1,70% Credit Agricole Rachunek oszczędzam "Na start" 1,50% Nest Bank Nest Oszczędności 1,10% Alior Bank Konto oszczędnościowe 1,00% Średnie oprocentowanie 1,46% Lokaty 1M Bank Millennium Lokata Urodzinowa 1,00% Toyota Bank Lokata Plus 0,30% Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,10% BNP Paribas Bank Polska* Lokata GOonline 0,01% Citi Handlowy* Lokata standardowa 0,01% Średnie oprocentowanie 0,28% Lokaty 3M Bank Millennium Lokata „Lubię to Polecam” 2,00% Nest Bank Nest Lokata Witaj 1,50% mBank Lokata dla nowych klientów 1,00% neoBank energoLOKATA 3M Gwarantowana 0,90% Getin Noble Bank Lokata na nowe środki 0,40% Średnie oprocentowanie 1,16% *Na rynku znajduje się więcej ofert na tę stawkę, wybór tych produktów został podyktowany kolejnością alfabetyczną. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 16 czerwca 2021 r.

Konta oszczędnościowe to jedyna kategoria, w której cała czołówka, tj. 5 najlepszych ofert, da zarobić przynajmniej 1 proc. rocznie. W przypadku ofert na 3 miesiące takim wynikiem mogą się pochwalić trzy oferty, a wśród lokat miesięcznych tylko jedna propozycja ma „jedynkę z przodu”. Nie mogło to pozostać bez wpływu na średnią – najwyższą z nich mają właśnie konta oszczędnościowe – 1,46 proc. w skali roku. Niewiele od niej odstaje czołówka lokat kwartalnych z wynikiem 1,16 proc. w skali roku.

Lokaty kwartalne to natomiast liderzy w zestawieniu z najlepszymi ofertami bez dodatkowych warunków.

Oferty bez dodatkowych warunków – 5 najlepszych propozycji Bank Konto oszczędnościowe lub lokata Stawka dla 10 000 zł [p.a.] Konta oszczędnościowe Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 0,46% Santander Consumer Bank Rachunek oszczędzający 0,20% Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 0,15% Bank BPS* Konto Zasobne 0,05% BOŚ Bank* EKOkonto oszczędnościowe Standard 0,05% Średnie oprocentowanie 0,18% Lokaty 1M Toyota Bank Lokata Standard 0,20% Santander Consumer Bank Lokata Online 0,10% BOŚ Bank EKOlokata 0,01% PlusBank Lokata Nowa Standard 0,01% Średnie oprocentowanie 0,08% Lokaty 3M Inbank Lokata standardowa 0,50% Getin Noble Bank Lokata Tradycyjna 0,30% Toyota Bank Lokata Standard 0,25% Santander Consumer Bank Lokata Online 0,10% PlusBank Lokata Nowa Standard 0,05% Średnie oprocentowanie 0,24% *Na rynku znajduje się wiecej ofert na tę stawkę, wybór tych produktów został podyktowany kolejnością alfabetyczną. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 16 czerwca 2021 r.

Pięć topowych ofert na ten okres odznacza się średnią w wysokości 0,24 proc. w skali roku. To wynik o 0,06 pp. lepszy od kont oszczędnościowych. Najgorzej w tabeli wypadają lokaty miesięczne – średnia czterech (z uwagi na brak piątej propozycji na rynku o takich parametrach) wynosi tylko 0,08 proc. rocznie. W takiej samej kolejności układają się badane produkty, jeśli wziąć pod uwagę dostępną maksymalną stawkę. Przodują lokaty kwartalne, później konta oszczędnościowe i depozyty na miesiąc.