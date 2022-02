Starward Industries rozpoczęło prace nad wersją beta gry "Niezwyciężony"

/ Starward Industries

Krakowskie studio Starward Industries zakończyło prace nad wersją alpha gry opartej na powieści Stanisława Lema "Niezwyciężony" ("The Invincible") i rozpoczęło prace nad wersją beta - podała spółka w komunikacie prasowym. Ukończenie pierwszego etapu produkcji wersji beta planowane jest na koniec lutego 2022 r.

"W minionym kwartale zakończyliśmy pracę nad wersją Alpha gry +The Invincible+. Oznacza to rozpoczęcie bardziej ekscytującego etapu prac produkcyjnych, czyli nad wersją Beta. W jego ramach zaczyna wyłaniać się finalna jakość poszczególnych elementów produkowanej gry. To etap, w którym wytworzone już fragmenty gry są wzbogacane i zagęszczane, elementy tymczasowe podmieniane są na finalne" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Marek Markuszewski.

Jak podano w raporcie za czwarty kwartał 2021 r. ukończenie pierwszego etapu produkcji wersji Beta planowane jest na koniec lutego 2022 r.

"Rezultaty tego etapu, w formie m.in. grywalnej wersji gry w zbliżonej do finalnej jakości, będą prezentowane partnerom, z którymi spółka prowadzi aktualnie rozmowy. Po zakończeniu tych rozmów spółka będzie mogła podjąć decyzję dotyczącą modelu wydawniczego, tj. wydania gry we własnym zakresie lub wspólnie z wydawcą" - napisano.

Po zakończeniu wersji Beta Starward Industries rozpocznie proces bugfixingu, czyli usuwania błędów, oraz certyfikację na konsole.

Spółka w czwartym kwartale 2021 r. zaraportowała stratę netto w wysokości 871,4 tys. zł i jak podała, poniesiona strata jest zgodna z założeniami budżetowymi spółki i ma pokrycie w zaawansowaniu planu produkcyjnego gry.

Jednocześnie studio zwiększyło skład zespołu - w czwartym kwartale do Starward Industries dołączyło 6 osób. Na koniec 2021 r. studio liczyło 34 osoby.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect. (PAP Biznes)

doa/ mfm/