Startuje sezon wynikowy za 2018 rok

Raport Orlenu za IV kwartał 2018 roku oficjalnie rozpoczął sezon wynikowy na GPW. Przedstawiamy, które spółki przedstawią raporty jako pierwsze.

Wchodzimy w okres, gdy zaczynają już powoli spływać raporty spółek za cały 2018 rok. Jako pierwszy wyniki za IV kwartał pokazał Orlen (23.01), z kolei pierwsze już pełne sprawozdanie za 2018 rok (które wymaga znacznie więcej pracy niż kwartalne) najszybciej zaprezentuje Unicredit (07.02).

Na wyniki wielu innych spółek przyjdzie jednak inwestorom poczekać znacznie dłużej. Powodem jest mocno uderzające w drobnych akcjonariuszy prawo, które weszło wraz z początkiem 2017 roku. Zgodnie z nim spółki na GPW nie muszą już publikować raportów za IV kwartał, natomiast na przedstawienie raportu rocznego mają obecnie aż cztery miesiące. Prezentujemy zatem te podmioty, które pomimo nie do końca zrozumiałych zmian w przepisach postanowiły podzielić się wynikami znacznie wcześniej.

Publikacje wyników finansowych (styczeń/luty 2019) Data Liczba raportów Spółki 24.01.2019 1 Orlen (k) 07.02.2019 1 Unicredit 13.02.2019 1 Żywiec 14.02.2019 1 Komputronik (k) 19.02.2019 1 Novaturas 20.02.2019 2 Orange, Asseco SEE 22.02.2019 3 Millenium, Santander, MOL (k) 26.02.2019 1 Pekao 27.02.2019 3 mBank, Apator (k), Asseco BS 28.02.2019 9 Alior, Eurocash (k), Altus TFI, Asbis (k), Cognor, GPW, Hydrotor (k), Netia, Votum (k) Dane dotyczą raportów rocznych i kwartalnych (k).

Można powiedzieć, że generalnie szybko raporty za 2018 rok przekażą banki. Oprócz wspomnianego wyżej Unicreditu do końca lutego poznamy jeszcze wyniki ING, Millenium, Pekao, mBanku, a także Aliora. Warto również wyczekiwać na sprawozdania innych ciekawych spółek, m.in. Orange, Eurocashu czy przeżywającego trudne chwile Altusa. Należy jednak podkreślić fakt, że znaczna część styczniowo-lutowych raportów to wyniki tylko za IV kwartał, a nie rozbudowane sprawozdania za cały rok. Jest to jednak i tak bardzo duży ukłon w stronę inwestorów, którzy znacznie wcześniej mogą poznać sytuację swoich spółek.

Choć zatem wciąż jeszcze nie wszystkie spółki podały terminy publikacji raportów rocznych, to już dziś widać bardzo wyraźną tendencję. Po raz kolejny z rzędu coraz mniej podmiotów decyduje się bowiem na szybkie przedstawianie sprawozdań. Jeszcze trzy lata temu do końca lutego mogliśmy zobaczyć aż 120 raportów , w kolejnych latach (już po zmianie przepisów) było to kolejno 47 oraz 37 raportów. W tym roku natomiast w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku wyniki zaprezentują zaledwie 23 spółki z Głównego Rynku GPW.