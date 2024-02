Startuje rozliczanie podatków. Jak ma to zrobić freelancer?

W tym roku fiskus nietypowo rozpoczął rozliczanie rocznych zeznań podatkowych za 2023 rok dopiero 15 lutego, a nie, jak do tej pory, od 1 stycznia. Nie ulega jednak zmianie ostateczny termin składania zeznań, czyli 30 kwietnia 2024 r. Podpowiadamy, jak mają rozliczać się freelancerzy.

fot. fizkes / /

Według platformy Freelancehunt, w Polsce pracuje obecnie około 350 tys. freelancerów. Mają oni do dyspozycji trzy możliwości przy rozliczaniu podatków, w zależności od tego, w jakiej formie prowadzą swoją działalność.

Freelancer z działalnością gospodarczą

Jeśli freelancer prowadzi działalność i wystawiał w 2023 roku faktury dla swoich klientów, to rozlicza się jak przedsiębiorca, w zależności od wybranej formy opodatkowania:

na zeznaniu PIT-36 w przypadku opodatkowania dochodu skalą podatkową (dochody do 120 tys. zł stawka 12 proc., a nadwyżka ponad ten limit 32 proc.)

na zeznaniu PIT-36L, w przypadku opodatkowania dochodu podatkiem liniowym (stawka 19 proc. niezależnie od kwoty dochodu)

na zeznaniu PIT-28, w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów.

Reklama

Freelancer prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w ramach skali podatkowej może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, by uniknąć opodatkowania nadwyżki dochodów powyżej 120 tys. zł stawką 32 proc. Z rozliczenia z małżonkiem można skorzystać, jeśli pomiędzy małżeństwem istnieje wspólność majątkowa. W takiej sytuacji, dochody małżonków do limitu 240 tys. złotych opodatkowane będą stawką 12 proc. Natomiast opodatkowanie podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów wyklucza wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Freelancer bez działalności - zatrudniony na etat lub bez etatu

Freelancer, który w 2023 roku pracował na umowę zlecenie lub umowę o dzieło powinien otrzymać od wszystkich swoich klientów osobno deklarację na druku PIT-11. To ważne, aby przy wypełnianiu własnej deklaracji PIT-37 uwzględnić wszystkich klientów. Dla freelancera realizującego wiele zleceń dla wielu klientów to prawdziwe wyzwanie. Niestety, nawet w przypadku nieotrzymania deklaracji PIT-11 od klienta, pracodawcy, freelancer jest zobowiązany do rozliczenia wszystkich swoich dochodów, nawet bez PIT-11 i nawet w przypadku, gdy umowa nie została zgłoszona do urzędu przez pracodawcę.

Freelancer na platformie pośrednictwa pracy

Trzecia możliwość rozliczania dla freelancera to oddelegowanie spraw podatkowych do platformy dla freelancerów. Wyspecjalizowane platformy pośredniczą w umowach i transakcjach pomiędzy zleceniodawcami i freelancerami, naliczając odpowiedni podatek i wysyłając zaliczki do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku freelancer otrzymuje tylko jeden druk PIT-11 z platformy za wszystkie zlecenia i dzieła, jakie wykonał w trakcie roku podatkowego. To bardzo wygodna opcja zwłaszcza dla osób pracujących dla wielu klientów. Dodatkowo platforma wystawia faktury VAT dla zleceniodawców, a następnie rozlicza je z freelancerem, dzięki czemu firma otrzymuje fakturę, nie musi przygotowywać umów o dzieło, czy umów zlecenie, co czasami jest decydującym argumentem przy wyborze oferty.

– Co ważne platforma rozlicza podatki freelancerów z Polski, przy zleceniach nie tylko dla firm krajowych, ale także zagranicznych – mówi Valentyn Ziuzin, prezes Freelancehunt.

Freelancerzy wykonujący pracę dla klientów z zagranicy. W takim przypadku konieczne jest wypełnienie PIT-36, a dla przychodów z zagranicy również PIT/ZG. Dodatkowo, jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych trzeba dołączyć PIT/O.

Trzeba się rozliczyć do 30 kwietnia

Wszyscy powinni jednak pamiętać, aby dokonać złożenia zeznania podatkowego za każdy rok w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia następnego roku.

– Niezłożenie zeznania w tym terminie może spowodować nałożenie kary finansowej przez organ podatkowy. Po złożeniu zeznania podatkowego istnieje możliwość dokonania jego korekty - nie wywołuje to sankcji ze strony urzędu skarbowego – tłumaczy Jakub Kania, Prezes Zarządu spółki EDK Consulting Sp. z o.o. biura księgowego specjalizującego się w rozliczaniu podatków firm i osób indywidualnych.