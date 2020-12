Za zakupy w Rossmannie zapłacisz telefonem bez podchodzenia do kasy

fot. DigitalMammoth / Shutterstock

Coraz więcej sieci handlowych chce mieć własny system bezkontaktowych płatności mobilnych. Do tego grona dołącza teraz Rossmann, który startuje z nową funkcją w aplikacji - Rossmann Go.

Pandemia koronawirusa mocno odmieniła branżę handlową, przyśpieszając jej cyfryzację. Zaledwie wczoraj pisaliśmy o tym, że Empik wprowadził usługę Premium Pay&Go. Jednak na tym nie koniec, bowiem mamy już dostępne systemy takie jak Lidl Pay czy też Orlen Pay. Na taki sam krok zdecydował się teraz Rossmann, który w swojej aplikacji uruchomił nową funkcję Rossmann Go. Jest ona dostępna od 1 grudnia 2020 roku.

Nowa opcja będzie dostępna we wszystkich drogeriach w Polsce. Klienci sami będą mogli skanować kody kreskowe produktów przy wykorzystaniu własnego smartfona i jego aparatu. Dzięki temu nie ma konieczności podchodzenia do kasy i wykładania produktów na ladę. Wszystko to łącznie z płatnością można będzie dokonać za pośrednictwem telefonu, jednak nowa funkcja w aplikacji przewiduje także możliwość opłacenia zakupów przy kasie.

Rossmann Go – jak to działa?

Aby skorzystać z nowej funkcji Rossmann GO, niezbędne jest podłączenie do sieci internetowej oraz udostępnienie lokalizacji. Konieczne jest również utworzenie Listy+ w aplikacji, czyli wirtualnego koszyka zakupów. Wszystkie wybrane produkty należy zeskanować przy pomocy smartfona, a na końcu należy dokonać płatności. Można to zrobić za pośrednictwem podpiętej karty, Blikiem, przelewem online, przez Google Pay lub Apple Pay.

Aplikację Rossmann można pobrać z trzech źródeł: Sklepu Google Play, Huawei AppGallery i App Store.

BG