Stare banknoty 20 i 50 funtów. Został rok na ich wymianę

Dokładnie za rok stracą ważność stare banknoty o nominałach 20 i 50 funtów. Po tym terminie ich wymiana też będzie możliwa, choć niekoniecznie wygodna czy opłacalna.

Ze sporym odzewem czytelników spotkał się majowy artykuł dotyczący wycofania przez Szwajcarski Bank Narodowy banknotów frankowych z ósmej ich serii. Podobna sytuacja dotyczyć będzie banknotów funtowych, które za rok stracą ważność.

Jak przypomniał w komunikacie Bank Anglii, 30 września 2022 r. status prawnego środka płatniczego stracą papierowe banknoty o nominałach 20 i 50 funtów. Pierwszy z nich, na którym widnieje ekonomista Adam Smith (oczywiście jest też królowa, która obecna jest na każdym banknocie), do obiegu trafił w 2007 r. Od ubiegłego roku w obiegu jest już także nowa dwudziestofuntówka z wizerunkiem malarza Williama Turnera. Podobnie rzecz ma się z wydanym 10 lat temu banknotem 50 funtów, upamiętniającym przedsiębiorcę Matthew Boultona oraz wynalazcę Jamesa Watta, który od czerwca 2021 r. zyskał „konkurencję” w postaci banknotu z wizerunkiem Alana Turinga.

fot. Bank of England /

Podstawową zmianą są jednak nie wizerunki znanych postaci, lecz materiał, z którego wykonane są nowe banknoty – papier został zastąpiony przez polimer. Wszystko to dla zapewnienia większej trwałości i przede wszystkim poziomu zabezpieczenia przed fałszerstwami.

fot. Bank of England / Bank of England

Co zrobić z nieważnymi funtami?

Wycofywane z obiegu banknoty wymienić będzie można na kilka sposobów. Po pierwsze, przez najbliższy rok można je zdeponować w brytyjskim banku – przy wybieraniu pieniędzy z konta, z pewnością dostaniemy już nowe banknoty. Banknoty przyjmować ma także brytyjska poczta. Kolejną opcją jest udanie się do kasy Banku Anglii na Threadneedle Street w Londynie.

Banknoty wysłać można także pocztą, choć robi się to na własne ryzyko – zasadne może być więc dodatkowe ubezpieczenie przesyłki. Adres do wysyłki to: Department NEX, Bank of England, Threadneedle Street, London EC2R 8AH. W przypadku zagranicznych kont, na które zwrócone zostać będą miały środki, mogą pojawić się opłaty ze strony banku, w którym mamy rachunek. Do starych banknotów wysyłanych pocztą dołączyć należy dane do przelewu (BIC/SWIFT, IBAN i sam numer rachunku). Bank Anglii przypomina, że „płatność można zostać dokonana jedynie na konta, które akceptują funty brytyjskie”.

Wysyłając banknoty pocztą należy dołączyć do nich formularz, w którym oprócz podania danych osobowych, zadeklarować będziemy musieli także źródło pochodzenia banknotów. Dodatkowo należy przedstawić dokument tożsamości oraz dowód adresu zamieszkania (ang. Proof of Address, np. rachunek za prąd, umowa najmu mieszkania etc.).

W przypadku wymiany banknotów osobiście w siedzibie Banku Anglii, również możemy zostać poproszeni o okazanie podobnych dokumentów. W przypadku, gdy wymieniamy ponad 700 funtów, możemy być pewni, że do takiej kontroli dojdzie.

- Przed dokonaniem wymiany możesz zostać poproszony o udzielenie dodatkowych informacji lub dowodów potwierdzających pochodzenie banknotów. Jeżeli pieniądze są częścią spadku, powinieneś przedstawić kopie aktu zgonu, testamentu lub upoważnienie do zarządzania spadkiem (ang. Grant of Probate).

Jak przystało na poważną instytucję, liczącą sobie 327 lat (to drugi najstarszy bank centralny na świecie, po szwedzkim Riksbanku założonym w 1668 r., a więc 26 lat wcześniej), Bank Anglii deklaruje, że stare banknoty wymieniać będzie bezterminowo – zawsze dostaniemy aktualny banknot o odpowiednim nominale.

Szczegółowe informacje na temat wymiany banknotów znaleźć można także na stronie internetowej Banku Anglii.

Uwaga na kurs

Co jeżeli za rok okaże się, że mamy stare funty, a nie planujemy wizyty w Wielkiej Brytanii, ani też nie chcemy wysyłać ich pocztą? Rozwiązaniem może być skorzystanie z oferty kantorów, które skupują stare banknoty z całego świata – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę np. frazę „stare funty Warszawa” i znaleźć lokalny kantor.

Ważna uwaga – kurs wymiany starych banknotów zapewne będzie niższy niż banknotów nowych. Warto upewnić się, czy operacja jest dla nas opłacalna i – szczególnie w przypadku większych kwot – porównać oferty kilku kantorów. Dostępne w sieci oferty pokazują, że rozstrzał między kursami skupu starych banknotów może być o wiele większy od różnic między kantorami w przypadku wciąż ważnych pieniędzy. W jednym z kantorów stare funty wymienić dziś można po 3,76 zł, podczas gdy w innym za 5,04 zł, co jest kursem zdecydowanie bardziej zbliżonym do rynkowego (ok. 5,33 zł w skupie).