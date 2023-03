Walki w Górskim Karabachu. Doszło do starcia policji z azerskimi żołnierzami

Rosja wtrąca się do konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią. Wysunęła swoje żądania

Rosja zaapelowała we wtorek od rządu Azerbejdżanu o podjęcie działań w celu usunięcia demonstrantów, blokujących kluczową drogę prowadząca do spornego regionu Górskiego Karabachu - poinormowała agencja Reutera, powołując się na relacje z obu stron. Baku nie ma zamiaru spełnić do tych żądań.