Starcia przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy TotalEnergies

Francja chce zredukować emisję gazów cieplarnianych o 50 proc. do 2030 r. Premier Elisabeth Borne przedstawiła w poniedziałek rozszerzony plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Do tej pory Francja dążyła do 40 proc. redukcji emisji do 2030 r, teraz będzie to redukcja o 50 proc. zgodnie z nowym celem ustalonym przez Unię Europejską.