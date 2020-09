Starcia policji i protestujących w Bułgarii. Użyto gazu

fot. STOYAN NENOV / Reuters

Do eskalacji napięcia i starć policji z protestującymi domagającymi się dymisji premiera i prokuratora generalnego doszło w środę wieczorem przed parlamentem w Sofii. Rząd premiera Bojko Borisowa w środę stał się pierwszym w historii Bułgarii, który użył gazu przeciwko protestującym. Policja twierdzi, że gazu w Sofii użyli również uczestnicy protestów. Wśród Bułgarów rośnie rozczarowanie reakcją Brukseli na wydarzenia w ich stolicy.

Środa był 56 dniem protestów w Sofii z żądaniem dymisji premiera Bojko Borisowa i jego rządu oraz prokuratora generalnego Iwana Geszewa.

Protesty w środę trwały od rana, rozpoczęły się tuż przed pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniem parlametu. Brało w nich udział, według informacji policji, około 2 tys. ludzi. W stronę policjantów broniących parlamentu protestujący rzucali petardy, kamienie, stoły i krzesła z miasteczka namiotowego. Rano policja użyła gazu łzawiącego i aresztowała 35 osób. Mimo tego próby wdarcia sie do parlamentu były kontynuowane.

Według informacji publicznego radia wśród atakujących parlament najbardzij agresywni byli kibice futbolowi. Zdaniem jednego z organizatorów protestów Nikołaja Chadżigenowa kibice byli prowokatorami przysłanymi przez ludzi premiera Borisowa.

W nocy policja rozproszyła protestujących zatrzymując kolejne 60 osób.Według informacji policji podczas całego dnia rannych zostało 100 policjantów.

Radio publiczne poinformowało, powołując się na świadków, że policja po rozpędzeniu protestu na placu przed parlamentem wyłapywała uciekających demonstrantów na sąsiednich ulicach. Wielu świadków mówiło w relacjach publicznego radia o brutalności policji i biciu protestujących.

Po raz pierwszy użyto gazu

Przedstawiciele sofijskiego pogotowia ratunkowego poinformowali na konferencji prasowej, że do kilku szpitali przywieziono 45 osób, w większości z chemicznymi oparzeniami oczu. Na dalsze leczenie pozostawiono sześciu poszkodowanych - dwóch demonstrantów i czterech policjantów.

MSW poinformowało o 35 zatrzymanych. Przekazało też, że większość, to znani policji kibice futbolowi z prowincji i że część z nich miała przy sobie spreje z gazem. MSW podało, że około 100 policjantów ucierpiało wskutek użycia przeciwko nim przez demonstrantów gazu. O liczbie protestujących, poszkodowanych w wyniku użycia gazu przez policję, MSW nie wspomniało.

Według jednego z organizatorów antyrządowych protestów – rzeźbiarza prof. Welisława Minekowa przeciw demonstrantom w Sofii rano skierowano 9 tys. funkcjonariuszy policji i żandarmerii. Minekow przekazał, że rano przed parlamentem zebrało się około 10 tys. protestujących, później część z nich odeszła. Dane na początku zbierano dronem, później policja zakazała jego użycia - dodał.

„Cały świat mógł zobaczyć, kto nami rządzi” – powiedział Minekow w wywiadzie dla radia publicznego.

Dziennikarz telewizyjny Martin Karbowski zauważył z kolei: „Taką siłę i przemoc dotychczas widzieliśmy wyłącznie w telewizji w relacjach z krajów jak Francja i Grecja. Do czego jeszcze jest zdolny premier, by obronić swoje stanowisko”.

Bułgarskie media, relacjonując światowe echa trwających od 56 dni antyrządowych protestów, z rozczarowaniem piszą o braku reakcji ze strony UE. Rozczarowani są też protestujący, gdyż ich zdaniem KE nie może nie orientować się w sytuacji w Bułgarii, w tym nie wiedzieć o korupcji, malwersacjach funduszami unijnymi i braku niezależności systemu sądowniczego.

Przed ambasadą Niemiec, stałym przedstawicielstwem KE w Sofii, a także przed siedzibą kanclerz Angeli Merkel w Berlinie Bułgarzy kilkakrotnie organizowali protesty. Były akcje „Otwierany oczy na wydarzenia w Bułgarii”.

W środę, jak donoszą portale euroactiv.bg i Dnewnik, w Brukseli w siedzibie EPL odmówiono przyjęcia protestujących Bułgarów, którzy chcieli spotkać się z jej liderem Donaldem Tuskiem. Zostawili oni adresowany do niego i do szefa klubu EPL w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera list z pytaniem czy dla nich stanowisko Borisowa jest do zaakceptowania. Do Webera skierowano również pytanie, czy podtrzymuje swoje stanowisko z 10 lipca, gdy tuż po wybuchu antyrządowych protestów, zadeklarował, że EPL popiera Borisowa.

„Na pytanie dlaczego w Brukseli Borisowowi przebacza się tak wiele, odpowiedź brzmi, że chodzi o skomplikowaną sieć wzajemnych zależności wewnątrz UE” - napisał szef bułgarskiej redakcji Deutsche Welle Aleksander Andreew. Dodał jednak, że „można przewidzieć, że zarówno w Brukseli, jak i w Berlinie odetchnęliby z ulgą, gdyby żądania protestujących zostały spełnione i obecny rząd w Sofii szybko odszedł po wyborach, po których nowy gabinet nareszcie zająłby się walką z korupcją”.

