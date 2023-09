Starbag chce podniesienia klauzul waloryzacyjnych. "Koszty wzrosły o 30 proc."

Firma budowlana Strabag postuluje, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podniosła klauzule waloryzacyjne części długoterminowych kontraktów drogowych podpisywanych przed wybuchem wojny w Ukrainie ze względu na duży wzrost kosztów - poinformował PAP Biznes członek zarządu Strabag Wojciech Trojanowski.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Obecnie portfel zamówień Strabagu wynosi 8 mld zł. Członek zarządu spółki informuje, że jest to poziom wysoki, ale zbliżony do kilku ostatnich lat. Wskazuje, że 3/4 tego portfela to kontrakty drogowe i kolejowe, a 1/4 to budownictwo ogólne.

"Rynek budowlany zawsze jest pierwszym wskaźnikiem koniunktury i dobrym barometrem rynku pracy i rozwoju kosztów w gospodarce. Ostatni rok oceniam dość dobrze jeśli chodzi o podaż nowych kontraktów w części branż. Strabag ma 8 mld zł w portfelu właściwie we wszystkich sektorach, mamy dużych kontraktów infrastrukturalnych, drogowych samorządowych. Jestem zadowolony ze wzrostu kontraktów w budownictwie ogólnym, bo to zawsze pokazuje poziom koniunktury i optymizmu" - powiedział PAP Biznes Wojciech Trojanowski w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"Ostatnie miesiące to bardzo duży wzrost jeśli chodzi o projekty mieszkaniowe. Patrzymy na program dopłat do kredytów mieszkaniowych "Bezpieczny kredyt 2 proc.", który może nawet za bardzo rozgrzewa koniunkturę" - dodał.

W ocenie Wojciecha Trojanowskiego, największym problemem, jeśli chodzi o budżet kosztów, są kontrakty długoterminowe, które były oferowane i podpisywane jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Stanowią one około 3 mld zł portfela Strabagu. Prezes przekonuje, że w przypadku tych kontraktów klauzule waloryzacyjne nie wystarczają w momencie dużego wzrostu kosztów.

W podobnym tonie o potrzebie podniesienia klauzul waloryzacyjnych wypowiada się większość firm i organizacji biznesowych i branżowych (Pracodawcy RP, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Budownictwa).

"Uważamy, że bardzo dobry ruch GDDKiA sprzed roku polegający na podniesieniu limitów waloryzacyjnych z 5 na 10 proc. jest obecnie niewystarczający. Zasługują one na dużo bardziej elastyczne klauzule waloryzacyjne. Uważam, że powinny być one podniesione do 20 proc." - powiedział.

"Dotyczy to zamkniętej listy kontraktów drogowych, które mają horyzont kilkuletni, podpisywanych przed wybuchem wojny. Mówimy, chociażby o drodze ekspresowej S17, czyli najważniejszej arterii Polski wschodniej, łączącej porty bałtyckie z krajami Europy Środkowej i Południowej, o obwodnicy Chełma - chcemy te kontrakty realizować, ale uważamy, że to ryzyko powinno być lepiej zabezpieczone przez bardziej elastyczne klauzule waloryzacyjne" - powiedział.

"Po dwóch latach projektowania zaczynamy budować te drogi i widzimy, że koszty wzrosły o 30 proc. Mówimy o dodatkowej kwocie 2-3 mld zł rozłożonej na lata. Nawet przy normalnie ustabilizowanej sytuacji gospodarczej w horyzoncie kilkuletnim waloryzacja na poziomie 10 proc. nie jest wystarczająca, patrząc na to, jaki jest wzrost cen i niepewność na rynku" - dodał.

W ocenie Trojanowskiego, odpowiednio elastyczne klauzule waloryzacyjne doprowadzą do potanienia kontraktów, gdyż firmy nie będą musiały spekulować i zastanawiać, jakie będą ceny materiałów czy stali za 2-3 lata, bo jakaś część tego wzrostu cen będzie pokryta przez zamawiającego.

"Nie proponujemy, żeby zmianę klauzul waloryzacyjnych wprowadzać do poprawy budżetu na kontraktach, które były oferowane po wybuchu wojny" - powiedział członek zarządu Strabagu.

Grupa Strabag działa w Polsce od 1987 r. Zatrudnia około 8000 osób. W skład grupy wchodzą spółki zajmujące się budownictwem drogowym, kubaturowym, kolejowym, wytwarzaniem mas bitumicznych, wydobyciem kruszyw i tłucznia, a także zarządzaniem nieruchomościami.

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/