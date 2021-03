Stara prawda o polskich drogach [Program Antykryzysowy]

Bankier.tv

Ile samochodów osobowych kupiliśmy w zeszłym roku? Wybieraliśmy auta nowe czy używane? Ile byliśmy w stanie za nie zapłacić? Kto na pandemii skorzystał, a kto stracił najwięcej? Jak nasz rodzimy rynek moto wypada na tle innych? I jaki będzie rok 2021 w motoryzacji? O tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Jeżeli mówimy o samochodach nowych, tutaj zawęźmy tylko do samochodów osobowych, z wyłączeniem dostawczych, to rynek wchłonął nieco ponad 428 tys. takich aut. Oczywiście w 70-80 proc. były to zakupy firmowe. Tendencja przy samochodach nowych od lat jest niezmienna. Jeżeli osoba indywidualna kupuje auto, rzeczywiście wybiera raczej jeden z najtańszych modeli oferowanych na rynku. Firmy kupują nowe samochody według zupełnie innego klucza - mówi Marcin Bołtryk, dziennikarz motoryzacyjny Pulsu Biznesu.

Samochody używane z kolei to rzeczywiście jest domena klientów indywidualnych, tutaj ponad 90 proc. trafia do prywatnych domów. Import rzeczywiście w zeszłym roku spadł, bo sprowadziliśmy niespełna 800 tys. aut, a rok wcześniej ponad milion. Z danych Otomoto wynika też, że wzrosło zainteresowanie tą najstarszą, najtańszą grupą samochodów, taką do 10 tys. zł. To też było widać w statystykach dotyczących importu. Wzrósł średni wiek sprowadzanych samochodów. Te samochody znikały z ogłoszeń i nie wracały. Oczywiście wynika to też z takiego strachu przed pandemią. Ludzie bali się wsiadać do autobusów, pociągów i decydowali się na zakup auta, a ponieważ budżety są skromne, wybierali te najtańsze opcje. To też było widać w wynikach i potwierdzali to w rozmowach ze mną przedstawiciele niezależnych dystrybutorów części motoryzacyjnych tych nieoryginalnych, że wzrósł popyt na zamienniki części, czyli jakby potrzeba motoryzacyjna istniała, natomiast brakowało po prostu pieniędzy na realizację tej potrzeby - dodaje.

