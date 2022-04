Stanowisko KNF ws. usług przeliczenia waluty dla obywateli Ukrainy

fot. Karol Serewis / / Shutterstock

UKNF oczekuje od wszystkich dostawców usług płatniczych rezygnacji z rozwiązań skutkujących obciążaniem Ukraińców dodatkowymi kosztami związanymi z przewalutowaniem środków przy transakcjach z użyciem takich instrumentów w terminalu płatniczym lub bankomacie - poinformowała Komisja w komunikacie.

"Zaspokajając podstawowe potrzeby życiowe na terytorium RP, osoby te nierzadko korzystają z instrumentów płatniczych wydanych przez ukraińskich dostawców usług płatniczych. Powoduje to jednak brak możliwości korzystania przez nie z ułatwień przy płatnościach, które zapewnione są obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez przepisy unijne" - napisano w stanowisko UKNF w sprawie usługi przeliczenia waluty dla obywateli Ukrainy

"Oznacza to w szczególności, że użytkownicy takich instrumentów płatniczych nie są objęci ochroną przed potencjalnie zawyżonymi opłatami za usługi przeliczania walut i mogą nie mieć zapewnionego dostępu do informacji niezbędnych do wybrania najkorzystniejszego wariantu przeliczenia waluty przy transakcjach z użyciem instrumentu płatniczego w terminalu płatniczym lub bankomacie" - dodano.

