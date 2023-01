Stan wyjątkowy w stolicy Peru i kilku regionach. Może interweniować wojsko

Kłopoty premiera Netanjahu. Dziesiątki tysięcy Izraelczyków protestowały przeciwko reformie sądownictwa

Dziesiątki tysięcy Izraelczyków demonstrowały w sobotę przeciwko planom reformy sądownictwa premiera Benjamina Netanjahu. Demonstranci oskarżali go o podważanie rządów demokratycznych. Doszło do tego w kilka tygodni po jego powrocie do władzy.