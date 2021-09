Stan wyjątkowy. Turyści odwołują rezerwacje na Podlasiu

Włochy: właściciel kolektury uciekł ze zwycięskim kuponem klientki

We Włoszech trwają poszukiwania właściciela kolektury z Neapolu, który uciekł z kuponem "zdrapki" zaraz po tym, gdy przyszła do niego starsza kobieta, by potwierdzić, że wygrała pół miliona euro. Kupon został zablokowany, więc uciekinier nie wypłaci pieniędzy.