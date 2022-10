Stan New Jersey pozwał koncerny paliwowe za katastrofalne zmiany klimatu

fot. Polina Petrenko / / Shutterstock

Władze stanu New Jersey (płn. wschód USA) poinformowały o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko pięciu koncernom naftowym i gazowym za spowodowanie dewastacji środowiska i katastrofalnych zmian klimatycznych.

W wystosowanym pozwie władze stanowe zarzucają koncernom, że wiedziały od dziesięcioleci o szkodliwym wpływie paliw kopalnych na klimat, ale ukrywały to przed opinią publiczną.

Pozew skierowano przeciwko Exxon Mobil Corp.,Shell Oil Co.,Chevron Corp., British Petroleum,ConocoPhilips oraz ugrupowaniu handlowemu American Petroleum Institute, którego członkami są wszystkie te koncerny.

Zamiast ostrzec przed grożącymi konsekwencjami koncerny "rozsiewały wątpliwości co do istnienia zmian klimatu i dokładały wszelkich starań aby ukryć prawdę i wprowadzać w błąd mieszkańców New Jersey i świata" - twierdzą władze stanu.

Zdaniem Shawna LaTourette, stanowego komisarza ds. ochrony środowiska, New Jersey odczuwa wyjątkowo dotkliwie zmiany klimatyczne, "bez przerwy walcząc z ekstremalnymi upałami, gwałtownymi sztormami i niszczycielskimi powodziami”.

Władze zdecydowały się wystąpić na drogę sądową w 10 rocznicę niszczycielskiego huraganu Sandy, który zdewastował większą część stanu i położony niedaleko Nowy Jork.

Wcześniej z podobnymi pozwami wystąpiło przeciwko koncernom energetycznym kilka innych stanów i miast w USA.

