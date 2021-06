Stado słoni wędruje przez Chiny. Ogłoszono zamknięcie dróg, by chronić ludzi i zwierzęta

fot. Hu Chao / / Twitter/Xinhua

Stado złożone z 15 słoni dotarło w czwartek do przedmieść Kunmingu w prowincji Junnan. Władze zarządziły blokadę okolicznych dróg i zaleciły ludziom pozostanie w domach, by chronić tak ich, jak zwierzęta - podała agencja Xinhua. Zwierzęta przeszły już 500 km.

Słonie wyruszyły w drogę z parku narodowego w górzystej, południowej części prowincji Junnan. W stadzie złożonym z 15 osobników jest sześć samic, trzy dojrzałe i trzy młode samce oraz trójka cieląt.

Ich marsz na północ jest na bieżąco dokumentowany w mediach społecznościowych, gdzie pojawiło się wiele zdjęć i filmów. Do powstania tych ostatnich wykorzystano drony.

Początkowo w stadzie było 16 zwierząt, ale po pewnym czasie, dwa osobniki odłączyły się od grupy i powróciły na południe - do rezerwatu. W tym mniej więcej czasie urodziło się jeszcze jedno słoniątko, które teraz podąża na północ wraz z dorosłymi.

Chińska agencja zaznacza, że powody wędrówki słoni nie są znane. W czwartek stado dotarło do gminy Jinning na przedmieściach 7-milionowego Kunmingu, który jest stolicą prowincji Junnan. Miasto leży na wysokości 1892 m n.p.m. W obawie o bezpieczeństwo lokalne władze zarządziły blokadę dróg w okolicach Kunmingu i zakaz pojawiania się ludzi na trasie przemieszczania się słoni.

Czy i kiedy dzikie słonie azjatyckie, które są największymi zwierzętami na kontynencie, bo ważą do 5 ton, powrócą do rezerwatu przyrody Xishuangbanna, nie jest jasne - pisze Associated Press.

Prowincja Junnan jest ostatnim siedliskiem ok. 300 dzikich słoni azjatyckich w Chinach. W ostatnich latach zwierzęta te pojawiły się w regionach, skąd wyparto je dekady temu. Od marca 2020 roku do powiatu Jinghong w pobliżu granicy z Birmą przywędrowało 18 słoni z rezerwatu, co jest zgodne z polityką władz, gdy chodzi o pozarezerwatowe funkcjonowanie słoni. (PAP)

mars/