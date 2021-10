Stacje Orlenu najbardziej lubianymi przez Polaków [Badanie]

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Według badania IBRiS 90 proc. ankietowanych i 94 proc. aktywnych kierowców zna markę Orlen. Stacje należące do koncernu są także najbardziej lubianymi przez Polaków - podał PKN Orlen, którego segment detaliczny generuje zysk operacyjny na poziomie 3 mld zł rocznie.

"Orlen to niekwestionowany lider wśród sieci stacji paliw w Polsce – wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. To jednocześnie najbardziej rozpoznawalna marka, którą Polacy obdarzają największym zaufaniem i sympatią" - poinformował w poniedziałkowym komunikacie PKN Orlen.

Koncern podał, że "według badania IBRiS 90 proc. ankietowanych i aż 94 proc. aktywnych kierowców zna markę Orlen". "Stacje należące do koncernu są także najbardziej lubianymi przez Polaków. Zadeklarowała tak ponad połowa badanych" - przekazał PKN Orlen.

W informacji podkreślono, że zaufanie do marki Orlen kształtuje się na poziomie 60 proc. "Tym samym Orlen nadal pozostaje najbardziej zaufaną siecią stacji w Polsce, która była najczęściej wybieraną w ciągu trzech ostatnich miesięcy zarówno przez osoby tankujące paliwo - 57 proc. respondentów, jak i osoby korzystające z oferty pozapaliwowej - 40 proc. respondentów" - zaznaczono w komunikacie. Wskazano przy tym, iż są to wyniki ponad dwa razy wyższe niż dwóch kolejnych marek łącznie.

"Segment detaliczny jest ważnym filarem działalności PKN Orlen, który generuje zysk operacyjny na poziomie 3 mld zł rocznie. Zgodnie ze strategią chcemy dalej dynamicznie rozwijać ten obszar, inwestując w niego do 2030 r. ok. 11 mld zł. Przełoży się to na wzrost zysku EBITDA tego segmentu do ok. 5 mld zł rocznie" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Obajtek zwrócił uwagę, iż odpowiadając na rynkowe trendy, koncern konsekwentnie unowocześnia swoje obiekty, wprowadza nowe usługi pozapaliwowe oraz dba, aby jakość produktów i obsługi spełniała oczekiwania klientów. "Jesteśmy zdecydowanym liderem w tym obszarze. Wyniki badania IBRiS to potwierdzają" – stwierdził prezes PKN ORLEN.

Koncern podkreślił, że "Polacy świadomie wybierają stacje paliw Orlen" - 47 proc. ankietowanych i 50 proc. aktywnych kierowców w najbliższej okolicy chciałoby mieć stację PKN Orlen. "Badani wskazali na wysoką jakość obsługi – 89 proc., wysoką jakość oferowanego paliwa – 86 proc. oraz szeroki wybór oferty pozapaliwowej – 83 proc. Odsetek opinii pozytywnych w tym obszarze systematycznie rośnie od publikacji pierwszego badania IBRiS w 2019 r. Największy wzrost odnotowano w kategorii: szeroki wybór artykułów, aż o 30 pkt proc. w stosunku do 2020 r. i 50 pkt proc. w odniesieniu do 2019 r." - przekazano w komunikacie.

Według PKN Orlen badanie IBRiS potwierdziło też, że kierunek rozwoju przyjęty przez koncern jest zgodny z oczekiwaniami Polaków. "Ponad połowa ankietowanych uważa, że koncerny powinny inwestować w produkcję czystej energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwijać i upowszechniać technologię zielonego transportu. Sześć na dziesięciu respondentów uważa, że na stacjach paliw powinny znajdować się punkty ładowania samochodów elektrycznych. Aż 37 proc. Polaków spotkało się z nimi na stacjach paliw, przy czym najczęściej takie punkty kojarzą się ze stacjami Orlen” - podano w informacji.

PKN Orlen wyliczył, iż na koniec drugiego kwartału tego roku w sieci detalicznej jego grupy funkcjonowały 2854 stacje paliw, z czego 2239 placówek, czyli około 80 proc., z konceptem pozapaliwowym StopCafe, w tym 1730 w Polsce. Firma zaznaczyła, że w ramach rozwoju sieci tankowania paliw alternatywnych zwiększa ich dostępność - w efekcie, do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym 191 w Polsce. (PAP)

