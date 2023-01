Środki z KPO będą jednym z kluczy do zwycięstwa w wyborach

Minister Puda: Środki z budżetu UE sukcesywnie wpływają do Polski

Środki z budżetu unijnego z perspektywy 2021-2027 sukcesywnie wpływają do Polski - powiedział w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że jeśli wprowadzone zostaną zmiany do ustawy sądowniczej, to KPO zostanie odblokowane.