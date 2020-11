Środa ostatnim dniem na przesłanie nowego pliku JPK_VAT za październik br.

MF

Środa, 25 listopada, to ostatni dzień na przesłanie nowego pliku JPK_VAT za październik br., który - po raz pierwszy - obejmuje zarówno ewidencję, jak i deklarację. Ministerstwo Finansów radzi, by z wysłaniem pliku nie zwlekać do ostatniej chwili.

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory składali odrębnie deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz informację JPK_VAT, w rozliczeniu za październik po raz pierwszy wysyłają jeden dokument elektroniczny, zawierający zarówno ewidencję, jak i deklarację VAT. W przypadku rozliczenia miesięcznego chodzi o JPK_V7M, a kwartalnego - JPK_V7K.

Zgodnie z informacjami MF, podatnicy mogą skorzystać z formularza interaktywnego lub z webowej wersji aplikacji e-mikrofirma. Narzędzia wraz z instrukcjami ich obsługi są dostępne na stronie podatki.gov.pl w części dedykowanej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu. Przygotowano tam zakładkę „JPK_VAT z deklaracją”, gdzie są dostępne materiały i informacje związane z nowym rozwiązaniem, w tym m.in. wzory przykładowo wypełnionych nowych struktur JPK_V7M i JPK_7K.

Dostępna jest także broszura informacyjna w języku polskim i angielskim, która zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego wypełnienia pliku, a także zestaw najczęściej zgłaszanych przez podatników pytań wraz z odpowiedziami. Tam też są bezpłatne narzędzia do wygenerowania i wysłania pliku.

Pytania natury technicznej, związane między innymi z obsługą darmowych narzędzi, podatnicy – tak jak dotychczas – mogą zgłaszać na dedykowany adres pomocy informatycznej: jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Wsparcie zapewnia też podatnikom Krajowa Informacja Skarbowa - można dzwonić na infolinię KIS lub kontaktować się z konsultantem na czacie. Przedsiębiorca może się również zwrócić o pomoc do swojego urzędu skarbowego, dzwoniąc lub pisząc do koordynatora JPK_VAT (dane kontaktowe są dostępne na stronach urzędów skarbowych). (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ skr/