Koniec złotych czasów dla oszczędzających? Najlepsze lokaty oferują tyle, co półtora roku temu

Ostatni kwartał ubiegłego roku nie przyniósł zaskoczeń na rynku lokat, które już od kilku miesięcy przynoszą coraz to niższy zysk. W przypadku ofert na 3 oraz 12 miesięcy średnie stawki na najlepszych propozycjach wróciły do poziomów z połowy 2022 r.

/ Bankier.pl

Autorski wskaźnik Bankier.pl – DepoTracker – pozwala na obserwowanie zmian stawek na najlepszych lokatach bankowych w czasie. W gronie najlepszych znajduje się pięć najwyżej oprocentowanych depozytów na określony termin oraz kwotę. Średnia arytmetyczna dla każdej z tej grupy jest wyliczana dla ostatnich 2 lat. Analiza jest przeprowadzana dla następujących wariantów:

lokaty 3-miesięczne na 10 tys. zł – z warunkami dodatkowymi oraz bez tego typu obostrzeń,

lokaty 3-miesięczne oraz 12-miesięczne na 100 tys. zł.

W tym wyborze brak przypadku. Lokaty kwartalne to od wielu lat najchętniej wybierane przez klientów depozyty, co potwierdzają publikowane co miesiąc dane Narodowego Banku Polskiego. Oferty na 10 tys. zł mogą przypaść do gustu tym, którzy polują na okazje – banki bowiem często na najlepszych propozycjach stosują dodatkowe ograniczenie, którym jest niski limit wpłaty. Osoby poszukujące bezpiecznej formy przechowywania oszczędności z zyskiem bardziej zwrócą uwagę na wykresy dotyczące lokat na 100 tys. zł. Źródłem danych są rankingi Bankier.pl oraz dane z porównywarki lokat.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Ostatnie trzy miesiące na lokatach kwartalnych na 10 tys. zł to kontynuacja spadkowego trendu. W przypadku depozytów z dodatkowymi warunkami średnia dla najlepszych pięciu ofert spadła do poziomu poniżej 7 proc. w skali roku. Po raz pierwszy „szóstka” z przodu pojawiła się już w październiku br. Obniżka w stosunku do września dla TOP5 wyniosła 0,25 pp. Jest to efekt m.in. spadku maksymalnego oprocentowania dostępnego dla tych lokat z 7,50 do 7 proc. w skali roku.

Bankier.pl

Kolejne miesiące przyniosły dalsze cięcia na depozytach. W ostatnim z analizowanych miesięcy średnie oprocentowanie wyniosło już 6,53 proc. w skali roku. Aby znaleźć miesiąc, w którym ostatnio niższa średnia dla najlepszych lokat o takich parametrach występowała, należałoby się cofnąć do lipca 2022 r. Wówczas TOP5 oferowało oprocentowanie w wysokości średnio 6,33 proc. w skali roku.

Na lokatach bez tzw. haczyków średnia również znacząco spadła. W zamykającym III kwartał wrześniu średnia stawka dla czołowej piątki wyniosłą 5,27 proc. rocznie. Miesiąc później spadła już ona poniżej 5 proc. w skali roku. IV kwartał kończy się natomiast średnią w wysokości 4,58 proc. w skali roku.

Bankier.pl

W ciągu tych trzech miesięcy maksymalne oprocentowanie spadło o 0,20 pp. za sprawą obniżki na Lokacie Standard od Toyota Banku, która mimo cięcia zachowała miano najlepszej lokaty na 3 miesiące na 10 tys. zł bez dodatkowych warunków. Spadki pojawiły się także na dalszych pozycjach tabeli. We wrześniu wicelider na lokatach tego typu dawał 6 proc. w skali roku, z kolei w grudniu już o 0,40 pp. mniej.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

W przypadku ofert na 3 miesiące i 100 tys. zł największy spadek odnotowano w październiku br. – z 6,94 proc. w skali roku do 6,30 proc. rocznie. Kolejny miesiąc za sprawą zmian w Banku Nowym oraz BFF Banking Group średnia podniosła się o 0,01 pp.

Bankier.pl

Kwartał zamyka średnia arytmetyczna w wysokości 6,11 proc. w skali roku. Spadek został podyktowany m.in. kolejną zmianą na czołowej ofercie Banku Nowego - NOWYdepozyt 3M Gwarantowany.

Nieco bardziej wypłaszczona jest linia kreśląca wykres dotyczący czołowej piątki lokat na 12 miesięcy na 100 tys. zł. W październiku po raz pierwszy od maja 2022 r. analizowany wskaźnik wyniósł mniej niż 6 proc. w skali roku.

Bankier.pl

Największy spadek średniej miał miejsce w październiku br. W stosunku do września spadła ona o 0,25 pp. Kolejne obniżki były już nieco niższe – po 0,15 pp. w listopadzie i grudniu br. Co interesujące, w analizowanym okresie nie zmieniło się maksymalne oprocentowanie dostępne na tego typu depozytach i wynosi w dalszym ciągu 6,50 proc. w skali roku.