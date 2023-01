Kolejne wzrosty stawek na lokatach. Czołowa piątka na depozytach kwartalnych przekroczyła 8 proc. rocznie [DepoTracker Bankier.pl]

Coraz więcej banków decyduje się na stawki na lokatach sięgające 8 proc. w skali roku. W przypadku depozytów na 3 miesiące w ciągu ostatniego kwartału pojawiło się co najmniej kilka ofert z tym oprocentowaniem. Nieco mniejszy zapał do zmian banki przejawiały w przypadku ofert na 12 miesięcy.

Systematyczna obserwacja rynku lokat pozwoliła na stworzenie DepoTrackera – wskaźnika opisującego średnie stawki na najlepszych lokatach na wybrany termin i kwotę. W tym ekskluzywnym gronie znalazło się po pięć najwyżej oprocentowanych lokat o danych parametrach:

depozyty 3-miesięczne na 10 tys. zł osobno z dodatkowymi warunkami i bez tego typu obostrzeń,

depozyty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Lokaty kwartalne to depozyty, na które klienci najchętniej wpłacają swoje środki. Comiesięczne dane publikowane przez NBP potwierdzają, że są to najpopularniejsze lokaty na rynku. Zainteresowani wpłatą oszczędności na poziomie 10 tys. zł mogą, porównać jak rośnie średnia czołówki na lokatach z dodatkowymi warunkami i ofertach bez tzw. gwiazdek. Posiadacze wyższej kwoty, których uwaga nieco mniej skupia się na promocyjnych ofertach z niskim limitem, mogą być zainteresowani danymi dla 100 tys. zł. W tym przypadku porównywane są ze sobą oferty na 3 oraz na 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Średnia arytmetyczna TOP5 lokat kwartalnych na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami wskoczyła na kolejny poziom. W ostatnim badanym miesiącu tj. w grudniu ubiegłego roku wyniosła 8,06 proc. w skali roku, czyli o blisko 1 pp. więcej niż przed trzema miesiącami (a dokładnie o 0,99 pp.). Wynik będzie jeszcze bardziej imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę średnią sprzed 12 miesięcy. Wtedy czołówka dawała średnio zarobić 1,46 proc. w skali roku.

W ciągu tych trzech miesięcy zmieniła się nie tylko średnia, ale również maksymalna stawka na tego typu lokatach. We wrześniu można było zarobić do 8 proc. w skali roku na Lokacie Facto od BFF Banking Group. Był to jedyny bank, który oferował stawkę na tym poziomie na ten okres. Pod koniec roku min. 8 proc. rocznie dawało już sześć instytucji (Alior Bank, Bank Nowy, BFF Banking Group, BOŚ Bank, mBank oraz PKO Bank Polski). Najwięcej, bo 8,30 proc. rocznie, dawał Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. To wzrost aż o 1,2 pp. na tej lokacie w stosunku do oprocentowania z września.

Podobny wzrost odnotowano na lokatach na ten sam termin, jednak bez tego typu wymogów. Aby je otworzyć, wystarczy wpłacić oszczędności na podane przez bank konto. W grudniu średnia dla najlepszej piątki wyniosła 5,95 proc. w skali roku. Jest to wynik o 1,12 pp. lepszy od wrześniowego odczytu.

Największy wzrost miał miejsce w listopadzie ubiegłego roku - różnica między średnią w tym miesiącu a październikiem wyniosła aż 0,77 pp. Swój udział miała w tym duża podwyżka u lidera – Inbank podniósł stawkę na Lokacie standardowej z 6,90 do 7,75 proc. w skali roku – oraz na Lokacie Standard od Toyota Banku z 4 do 7 proc. w skali roku. W grudniu podniesione zostało jeszcze oprocentowanie na Lokacie terminowej w Santander Banku Polska z 3,50 do 4 proc. rocznie.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Wzrost oprocentowania na lokatach kwartalnych na niską kwotę naturalnie przekłada się na lepszą średnią czołówki depozytów na 100 tys. zł. Jedno i drugie zestawienie składa się w dużej mierze z tych samych ofert.

Średnia arytmetyczna dla najlepszej piątki wyniosła w grudniu 8,06 proc. w skali roku. We wrześniu było to 6,92 proc. rocznie. Także i w tej sytuacji liderem w ostatnim miesiącu był Bank Nowy, który na lokacie NOWYdepozyt 3M Gwarantowany daje 8,30 proc. rocznie.

W przeciwieństwie do lokat na kwartał, które mocno „poszły w górę”, na lokatach rocznych na wysoką kwotę średnia podniosła się zaledwie o 0,13 pp. w ciągu ostatniego kwartału i według stanu na grudzień 2022 r. wyniosła 7,76 proc. w skali roku. Zdecydowanie wyższy wzrost stawki miał miejsce w III kwartale ubiegłego roku – wtedy zmiana na plus wynosiła 1,05 pp.

Wracając do okresu październik – grudzień 2022 r., warto dla porządku odnotować, że stawki w górę zaproponował mBank (Lokata w promocji), Bank Nowy (NOWYdepozyt 12M Gwarantowany) czy ING Bank Śląski (Lokata terminowa Plus). Obniżka pojawiła się natomiast w Banku Pekao na Lokacie na nowe środki. Stawka spadła z 8 do 7,50 proc. w skali roku.