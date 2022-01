Udana końcówka ubiegłego roku dla zwolenników lokat [DepoTracker Bankier.pl]

/ Bankier.pl

Ostatnich kilka miesięcy to dobry czas dla zwolenników lokat. Stawki na depozytach rosną, o czym świadczy średnia najlepszych lokat na poszczególnych okresach. W przypadku ofert rocznych na 100 tys. zł wzrost w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniósł ponad 1,50 pp.

Regularna obserwacja rynku lokat pozwala na przedstawienie zmian w nim zachodzących w badanym okresie. Dzięki cyklicznym rankingom lokat Bankier.pl publikowanym od lat mógł powstać DepoTracker Bankier.pl, który analizuje wzrosty oraz obniżki oprocentowania na najlepszych lokatach. Pod tym hasłem kryje się pięć lokat na dany okres i kwotę, które mogą pochwalić się najwyższymi stawkami.

Do analizy zostały wybrane następujące warianty depozytów:

najlepsze lokaty na 3 miesiące na 10 tysięcy złotych (z rozróżnieniem na oferty z tzw. dodatkowymi warunkami oraz bez tego typu wymogów do spełnienia),

najlepsze oferty na 100 tys. złotych na 3 oraz 12 miesięcy.

Wyżej wymienione zestawienia pochodzące z rankingów Bankier.pl pokrywają różne podejścia klientów do wyboru produktu, na którym lokują swoje oszczędności. Lokaty kwartalne na niską kwotę i z dodatkowymi warunkami stanowią często wabik na niezdecydowanych klientów, oferując znacznie wyższą niż standardowo stawkę. Porównujemy je z bliźniaczymi ofertami bez tzw. haczyków. Drugą „parę” depozytów stanowią lokaty na 100 tys. zł dla posiadających nadwyżki i poszukujących stabilnego zysku. Przedmiotem analizy są oferty na 3 oraz 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Depozyty na 3 miesiące kontynuują dobrą passę z poprzedniego kwartału. Zarówno oferty z dodatkowymi warunkami, jak i bez nich zakończyły 2021 r., notując lepszy wynik niż we wrześniu - miesiącu kończącym trzeci kwartał.

Bankier.pl

Czołówka wyżej oprocentowanych lokat z dodatkowymi warunkami jak np. posiadanie statusu nowego klienta czy założenie konta osobistego odnotowała w grudniu wynik w wysokości 1,46 proc. w skali roku. To średnia wyższa od tej z września o 0,20 pp. Wśród „odpowiedzialnych” za ten wynik można wyróżnić neoBank (wzrost na energoLOKACIE 3M Gwarantowanej o 0,50 pp.) czy Getin Noble Bank (wzrost stawki na Lokacie na nowe środki z 0,50 do 1 proc. w skali roku).

Taką średnią najlepsza piątka badanego wariantu lokat 3-miesięcznych mogła się pochwalić blisko rok wcześniej – w styczniu 2021 r. Co ciekawe, w listopadzie ubiegłego roku TOP5 spotkały się z obniżką – to efekt wahań oprocentowania energoLOKATY 3M Gwarantowanej od neoBanku, która była wówczas opatrzona stawką w wysokości 0,90 proc. w skali roku.

Bankier.pl

Poszukujący lokaty na ten sam okres i kwotę, jednak bez żadnych kryteriów do realizacji, również mieli w ostatnim kwartale 2021 r. okazję zyskać więcej niż jeszcze przed kilkoma miesiącami. Przez ostatnie trzy miesiące średnie oprocentowanie TOP5 rosło do odpowiednio 0,37 proc., 0,45 proc. i 0,50 proc. w skali roku. Na ten wynik złożyły się dwa czynniki – pojawienie się EKOlokaty Promocyjnej w BOŚ Banku na 0,40 proc. w skali roku oraz podwyżki Lokaty standardowej w Inbanku.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Wpłata wyższych środków na lokatę również okazała się bardziej opłacalna. Średnia najlepszych depozytów kwartalnych na 100 tys. zł wzrosła z 0,48 proc. we wrześniu do 0,87 proc. rocznie w grudniu. Największy wzrost miał miejsce w ostatnim miesiącu ubiegłego roku. Elementem świetnego wyniku jest wzrost stawki na wspomnianej już wyżej energoLOKACIE 3M Gwarantowanej. Swój udział w rosnącej średniej miało również wprowadzenie przez Alior Bank Lokaty na nowe środki, która od razu wskoczyła do czołówki.

Bankier.pl

Można powiedzieć, że średnia lokat rocznych na 100 000 zł rozbiła bank. Od września ubiegłego roku, kiedy to piątka najlepszych dawała wynik w wysokości 0,34 proc. w skali roku, zwielokrotniła swoją wartość, która ostatecznie wyniosła 1,85 proc. w skali roku. Podobną wartość zapisano ostatnio w kwietniu 2020 r., czyli w trakcie serii obniżek stóp procentowych.

Bankier.pl

Wzrost o blisko 1 pp. w ciągu miesiąca był możliwy dzięki pojawieniu się trzech ofert na 2 proc. w skali roku – Lokaty na nowe środki od Alior Banku, Lokaty Facto od BFF Banking Group (wzrost z… 0,01 proc. rocznie) oraz Lokaty na nowe środki od Getin Nobla Banku (podwyżka z 1,20 proc. rocznie). Dobrym wynikiem mogli się jeszcze pochwalić m.in. Credit Agricole (Lokata dynamiczna) czy Nest Bank (Nest Lokata Nowe Środki).

Stopy procentowe NBP ciągną lokaty w górę

Ostatnie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w 2021 r. kończyły się taką samą decyzją – podwyżką stóp procentowych NBP. Nie mogły one pozostać bez echa, jeśli chodzi o oprocentowanie dostępnych na rynku lokat. Co więcej, również na pierwszym posiedzeniu 2022 r. RPP nie zaskoczyła i podniosła stawki, co zapowiada kolejne podwyżki średniego oprocentowania lokat.

Oprocentowanie lokat to jedno, jednak nie można zapominać o stale rosnącej inflacji, która w grudniu 2021 r. wyniosła 8,6 proc. (inflacja CPI). Oznacza to, że żadna dostępna lokata przed 12 miesiącami nie była w stanie zniwelować jej negatywnego wpływu na wartość pieniądza. Ofertom dostępnym obecnie, mimo że są zdecydowanie lepsze niż przed rokiem, także daleko do poziomów wyznaczonych przez inflację.