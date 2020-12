Na lokatach dalej kiepsko. Kolejny kwartał z niskimi stawkami [DepoTracker Bankier.pl]

Bankier.pl

Średnie oprocentowanie czołowych lokat kwartalnych i rocznych utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy pojawiały się w zestawieniach zarówno obniżki, jak i podwyżki jednak na zdecydowanie niższą skalę niż w okresie między marcem a wrześniem br.

Dzięki DepoTrackerowi Bankier.pl możemy sprawdzić i ocenić, jak zmienia się wysokość stawki procentowej na najlepszych lokatach dostępnych obecnie na rynku. W tym gronie znajduje się po pięć najwyżej oprocentowanych lokat na dany okres i kwotę.

Dane, które można znaleźć w DepoTrackerze, pochodzą z publikowanych w Bankier.pl rankingów lokat. To dzięki nim możemy wyliczyć średnią dla topowej piątki wybranego zestawienia. Wykresy przedstawione w artykule pokazują średnie dla ostatnich 24 miesięcy. Uwzględniając rodzaje lokat, które mogą być najbardziej interesujące dla deponentów, DepoTracker skupia się na zmianach obejmujących:

najlepsze lokaty 3-miesięczne dla kwot do 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków, najlepsze lokaty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Za wyborem wspomnianych wyżej zestawień przemawia kilka czynników. Lokaty kwartalne uwzględniające konieczność spełnienia dodatkowych wymogów (punkt 1) od lat cieszą się najwyższymi stawkami i – przede wszystkim przed cięciami wprowadzonymi przez RPP – najzacieklejszą konkurencją. W przypadku tego wariantu lokat dokonujemy porównania ze stawkami na ofertach na ten sam termin, ale bez dodatkowych warunków.

Oferty promocyjne dla wyjadaczy wisienek to nie wszystko. Osoby szukające stabilnego zysku chcące zdeponować większą kwotę mogą być zainteresowane ofertami dostępnymi dla 100 tys. zł. W tej sytuacji bierzemy do badania pod uwagę lokaty na 3 i 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Wypatrujący najlepszych ofert na lokatach terminowych nie muszą zmieniać obiektu swoich poszukiwań. Najwyższe stawki to wciąż synonim lokat kwartalnych i nie wydaje się, że miałoby się to szybko zmienić. Średnia najlepszych pięciu ofert dla tego okresu na 10 000 zł wynosiła w grudniu 1,72 proc. w skali roku – o ile klient zdecyduje się na wariant z dodatkowymi warunkami.

Wspomniana średnia wynosi mniej niż we wrześniu br. o 0,06 pp., co można przełożyć na obniżkę rzędu 0,30 pp. na jednej z czołowych lokat. Rzeczywistość wyglądała jednak nieco inaczej. W pierwszej kolejności warto powiedzieć, że ostatni mierzony wynik nie był najniższym w tym roku. Średnia osiągnęła minimum miesiąc wcześniej, kiedy to wynosiła 1,60 proc. w skali roku.

/ Bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Różnica między dwoma ostatnimi miesiącami wzięła się z podwyżki dwóch ofert – Lokaty Facto BFF Banking Group (z 1,10 proc. do 1,50 proc. rocznie) i neoLOKATY ZYSK od neoBanku (z 1,00 do 1,20 proc. w stosunku rocznym). Obraz byłby jednak niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli o zmianach między wrześniem a listopadem. Najważniejsze z nich to obniżka stawki maksymalnej z 2,50 do 2,10 proc. rocznie.

Średnia najwyżej oprocentowanej piątki w przypadku „bliźniaczych” do wyżej opisanych lokat, tj. ofert na tę samą kwotę i okres, jednak bez warunków dodatkowych, jest niższa o ponad 1 pp. a dokładnie 1,27 pp. dla grudnia. Choć depozyty bez tak zwanych gwiazdek nie zachwycają oprocentowaniem, to jako jedyne z analizowanych nie wykazały od września br. żadnych spadków.

/ Bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Fakt jest jednak taki, że różnice średniej są minimalne (od sierpnia urosła ona tylko o 0,06 pp.), więc jedna większa zmiana w kolejnych miesiącach może wywrócić ten wniosek do góry nogami. Za lepszą formę lokat bez dodatkowych warunków odpowiadają Inbank (wzrost na Lokacie standardowej) i Idea Bank (podwyżka na Lokacie Nr 1).

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Z niewielkimi zmianami spotykamy się również w przypadku ofert na zdecydowanie wyższą kwotę. Lokując 100 000 zł, można wybrać bardziej stabilną opcję tj. depozyt roczny lub np. propozycję na kwartał, gdzie po jego upływie można szukać kolejnych okazji. Obecnie wyższą średnią charakteryzują się czołowe produkty na ten krótszy okres. Taka sytuacja ma miejsce od marca 2020 r., kiedy to ostatnio wynik lokat na 12 miesięcy dominował nad średnią ofert na kwartał.

/ Bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

W przypadku lokat na ten okres średnia stawek z pięciu najlepszych propozycji na tę kwotę jest symbolicznie wyższa od tej, która była dostępna przez trzema miesiącami i wynosi 0,84 proc. w skali roku. W listopadzie była ona jednak wyższa o jeszcze 0,10 pp. za sprawą podniesienia stawki na Lokacie na nowe środki PLUS (Idea Bank) i neoLokacie Zysk (neoBank).

Można powiedzieć, że sytuacja na lokatach rocznych na 100 000 zł to przeciwieństwo tendencji utrzymującej się na ofertach na 3 miesiące bez dodatkowych warunków. Czołówka produktów na dłuższy okres cechuje się stałym wzrostem, natomiast wynik depozytów na 12 miesięcy i wysoką kwotę dołuje. Średnia topowej piątki spada z każdym miesiącem. Co gorsza ten stan utrzymuje się już od lutego br.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 12-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

W grudniu br. badany wskaźnik wynosił 0,73 proc. w skali roku, czyli o 0,12 pp. mniej niż trzy miesiące temu oraz… 1,50 pp. mniej niż przed rokiem. Za obniżki w ostatnim czasie odpowiadają przede wszystkim lider zestawienia tj. BFF Banking Group (Lokata Facto), BOŚ Bank (EKOlokata Plus) czy Nest Bank (Nest Lokata Lojalna).

Stawki uzależnione od decyzji RPP

Ostatni kwartał dobitnie pokazuje, jak mocny wpływ na dostępne oprocentowanie na rynku mają stopy procentowe NBP. Jest to sprawa jakby oczywista, ale wykresy są najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy. Od czasu ostatniej decyzji o obniżce dynamika spadków zaczęła zdecydowanie spadać, a obecnie można powiedzieć, że średnie oprocentowanie najlepszych ofert na 3 i 12 miesięcy jest względnie stałe. Trudno jednak powiedzieć jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość z perspektywy oszczędzających, bowiem stanowiska niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej są podzielone.