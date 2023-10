Pierwszy kwartał, w którym cięcia dochodzą do głosu

Trzeci kwartał 2023 r. to nie tylko kontynuacja spadkowego trendu, ale także pierwszy taki okres od ponad trzech lat, kiedy banki zaczęły dostosowywać swoją ofertę do obniżonych stóp procentowych NBP. Spowodowało to m.in. spory spadek stawek oferowanych na najlepszych lokatach rocznych na 100 tys. zł.

/ Bankier.pl

DepoTracker ma za zadanie sprawdzać, jak zmieniały się stawki procentowe na najlepszych lokatach na dany okres, kwotę i z uwzględnieniem podziału na depozyty z warunkami dodatkowymi i bez takich ograniczeń. Dzięki temu autorskiemu wskaźnikowi możemy obserwować zmiany dla ostatnich 24 miesięcy. Za najlepsze lokaty uznajemy pierwszych pięć z najwyżej oprocentowanych depozytów dla następujących parametrów:

oferty na 3 miesiące na 10 tys. zł osobno z dodatkowymi warunkami i bez tego typu obostrzeń,

oferty na 3 miesiące i 12 miesięcy na 100 tys. zł.

Wskaźnik pokazuje średnią dla wspomnianej liczby analizowanych lokat na każdy z powyższych wariantów. Sam wybór takich a nie innych konfiguracji nie jest przypadkowy. Lokaty kwartalne od dawna są jednymi z najchętniej wybieranych przez klientów okresów. To tutaj często można natknąć się na promocyjną stawkę. Najlepsze stawki są często obarczone jednak niskim limitem wpłat i dlatego oferty z tzw. gwiazdkami oraz propozycje bez tego typu wymogów porównujemy dla kwoty 10 000 zł.

Drugą parę stanowią oferty na 100 tys. zł, którymi mogą być zainteresowani posiadacze większych oszczędności, poszukujący bezpiecznej formy dodatkowego zarobku. Źródłem danych, na których opiera się DepoTracker, są cyklicznie publikowane rankingi Bankier.pl oraz wyniki porównywarki lokat na bankier.pl/smart z dni, w których publikowane są zestawienia na dany okres.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

W przypadku lokat kwartalnych na 10 tys. z uwzględnieniem konieczności spełnienia dodatkowych warunków ostatnie trzy miesiące nie przyniosły zbyt wielu zmian. W lipcu i sierpniu odnotowano nawet lepszy wynik niż w zamykającym poprzedni kwartał czerwcu – choć było to tylko 0,08 pp. w górę. Za ten wzrost odpowiedzialna była zmiana zaproponowana przez Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 3M Gwarantowany. Stawka wzrosła z 7,60 do 8 proc. w skali roku.

Bankier.pl

Średnia w wysokości 7,42 proc. w skali roku utrzymała się tylko przez dwa miesiące. Wrzesień był już nieco trudniejszy dla zwolenników ofert na ten termin. Nic dziwnego, ranking z lokatami kwartalnymi pojawił się już po cięciach stawek wynikających z obniżki stóp procentowych NBP. Różnica wyniosła tutaj 0,27 pp. na niekorzyść klientów. Na niższe stawki zdecydowali się np. Bank Nowy, Citi Handlowy czy Inbank. Dwa z wymienionych banków były jeszcze w sierpniu liderami tabeli. Oferta Banku Nowego po cięciu do 6,50 proc. w skali roku wypadła nawet poza pierwszą piątkę.

Z trendu spadkowego nie zeszły natomiast ani na moment lokaty na ten sam okres i kwotę, ale dostępne bez żadnego dodatkowego „ale”. W czerwcu średnia na pięciu najlepszych ofertach w tej konfiguracji wyniosła 5,75 proc. w skali roku. Miesiąc później było to już 5,59 proc. w skali roku, kolejny miesiąc to następny spadek do 5,45 proc. rocznie, a we wrześniu było to już 5,27 proc. w stosunku rocznym.

Bankier.pl

W ciągu trzech miesięcy średnia dla TOP5 spadła zatem o blisko 0,50 pp. Co ciekawe, nie zmienił się nie tylko lider tabeli w tym czasie, ale również i stawka procentowa, którą proponował, czyli Lokata Standard od Toyota Banku na 6,50 proc. w skali roku. Zmiany zaszły natomiast na kolejnych pozycjach. Dość znaczące cięcie wprowadzili m.in. Inbank na Lokacie standardowej czy BOŚ Bank, który zmienił terminy, na jakie można otworzyć Lokatę Promocyjną.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Kształt wykresu najlepszych lokat kwartalnych na 100 tys. zł nie odbiega znacząco od tego, który opisywałam wcześniej, a dokładnie lokat na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami – jest to spowodowane powielaniem się ofert w obu zestawieniach. Średnia dla najlepszej piątki na lokatach na 100 tys. zł jest jednak nieco niższa – choćby dlatego, że do tej puli nie wchodzi np. Lokata na Start od Inbanku z uwagi na niższą kwotę maksymalną.

Bankier.pl

Wynik we wrześniu to 6,94 proc. w skali roku, czyli o 0,40 pp. niższy od tego z sierpnia 2023 r. Ostatnio ze średnią na lokatach 3-miesięcznych na 100 tys. zł niższą niż 7 proc. w skali roku mieliśmy do czynienia równo rok wcześniej, czyli we wrześniu 2022 r. Później stawki szybko rosły, osiągając maksymalną średnią cztery miesiące później.

Bankier.pl

Największa zmiana na minus dotyczy lokat 12-miesięcznych na tę samą kwotę. W ciągu trzech miesięcy spadek wyniósł aż 1,12 pp., przy czym największa część przypadła na ostatni miesiąc, obniżka bowiem wyniosła 0,82 pp. – z 6,82 do 6 proc. w skali roku. Na tak dużą zmianę w przeciągu kwartału przełożyły się m.in. zmiany u lidera, czyli Volkswagen Banku – z 7,50 proc. do 6,50 proc. w skali roku, ale nie tylko. Dużo niższe stawki proponowali np. BOŚ Bank czy BFF Banking Group.