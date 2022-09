To był udany kwartał dla zwolenników lokat. Średnia czołówki nadal w górę [DepoTracker Bankier.pl]

/ Bankier.pl

Średnie oprocentowanie najlepszych lokat kwartalnych i rocznych w dalszym ciągu rośnie, choć nieco mniej dynamicznie jak w drugim kwartale 2022 r. Zgodnie z analizą Bankier.pl najwyższy wzrost kwartał do kwartału dotyczy lokat rocznych na 100 tys. zł.

DepoTracker Bankier.pl pozwala na obserwowanie, jak zmieniały się stawki na najlepszych lokatach dostępnych na rynku. Analiza obejmuje po pięć najwyżej oprocentowanych depozytów dla następujących wariantów:

czołowe lokaty 3-miesięczne na 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków,

czołowe lokaty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Wybór powyższych okresów oraz kwot nie jest przypadkowy. Lokaty kwartalne od dawna święcą triumfy w kategorii najwyższej sumy wpłaconych na nie środków spośród wszystkich okresów. Klienci chętnie po nie sięgają, skuszeni promocyjną stawką i możliwością ponownego dysponowania swoimi środkami w niezbyt odległej przyszłości. Nierzadko najlepsze stawki są obarczone jednak niskim limitem wpłat i dlatego oferty z tzw. haczykami oraz propozycje bez tego typu warunków porównujemy dla kwoty 10 000 zł.

Posiadacze większych oszczędności mogą być bardziej zainteresowani analizą lokat na 100 000 zł. W tym przypadku wybraliśmy wspomniane już wyżej lokaty na 3 miesiące oraz depozyty na 12 miesięcy.

Źródłem danych, na których opiera się DepoTracker, są cyklicznie publikowane rankingi Bankier.pl oraz porównywarka lokat na bankier.pl/smart.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Średnia topowej piątki lokat 3-miesięcznych na 10 tys. zł z ujęciem konieczności spełnienia dodatkowych warunków przekroczyła we wrześniu kolejny próg i wyniosła 7,07 proc. w skali roku. Jest to wynik o 0,74 pp. wyższy od średniej zamykającej DepoTrackera z drugiego kwartału 2022 r. Taki rezultat robi szczególne wrażenie, jeśli porównać go ze średnią sprzed 12 miesięcy. Wyniosła ona wówczas 1,26 proc. w skali roku.

Wracając do ostatnich trzech miesięcy, warto wypunktować, jakie zmiany przyłożyły się do tego wyniku. W czerwcu br. maksymalna stawka wynosiła 7 proc. w skali roku i była dostępna w BOŚ Banku. Niedługo później bank wycofał EKOlokatę Promocyjną w tym wariancie, ale nie zaszkodziło to średniej w kolejnym miesiącu dzięki podwyżkom na dalszych pozycjach tabeli. We wrześniu miejsce lidera zajmowała Lokata Facto od BFF Banking Group ze stawką w wysokości 8 proc. w skali roku. Jest to najwyższa stawka na rynku, a BFF Banking Group jest jednym z siedmiu banków, w których można ją znaleźć.

Lokaty na ten sam okres i kwotę w tzw. standardzie mogą się pochwalić najwyższym wzrostem w badanym okresie. W czerwcu średnia wyniosła 2,30 proc. w skali roku, natomiast we wrześniu – 4,83 proc. rocznie. Najwyższa zmiana dotyczy sierpnia br., kiedy to oprocentowanie skoczyło z 3,10 do 4,83 proc. w skali roku.

Tak dobry wynik to zasługa zmiany oprocentowania na wszystkich ofertach z pierwszej piątki tabeli. Lider zestawienia, czyli Lokata standardowa od Inbanku, został objęty we wrześniu br. stawką wyższą 2,65 pp., oferując aktualnie 6,65 proc. w skali roku. Na drugim miejscu zameldowała się Lokata 365 od Banku BPS oprocentowana na 6 proc. w skali roku. Bank podniósł stawkę na tym depozycie z… 0 proc. EKOlokata Promocyjna od BOŚ Banku dostępna w oddziale na 5 proc. rocznie zamyka pierwszą trójkę najnowszego zestawienia.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Podwyżki to nie tylko domena lokat kwartalnych z niskim wkładem. Wzrost – choć nie tak znaczący – zauważono również na lokatach kwartalnych na 100 tys. zł. Ostatnio odnotowana średnia zbliżyła się do 7 proc. rocznie i wyniosła 6,92 proc. w skali roku, co daje rezultat o 0,59 pp. lepszy od czerwcowego wyniku.

Tabela na 100 tys. zł składa się w większości z tych samych ofert, które zasilają pozostałe, wyżej już opisywane zestawienia. Podobnie jak w tabeli z dodatkowymi warunkami oprocentowanie maksymalne wzrosło z 7 proc. do 8 proc. w skali roku za sprawą podwyżek m.in. na Lokacie Facto od BFF Banking Group, NOWYMdepozycie 3M Gwarantowanym od Banku Nowego czy energoLOKACIE 3M Gwarantowanej z oferty neoBanku.

Największy wybór wysoko oprocentowanych lokat będą mieli klienci, którzy zdecydują się na depozyt na 12 miesięcy na 100 tys. zł. Podobnie jak przed trzema miesiącami, to właśnie tym lokatom towarzyszy najwyższa średnia, która już sierpniu przekroczyła stawkę w wysokości 7 proc. rocznie, a we wrześniu wyniosła 7,64 proc. w skali roku.

Na podwyżkę w wysokości 1,05 pp. w stosunku do czerwca br. zapracowali m.in. Getin Noble Bank (podwyżka na Lokacie na Nowe Środki z 6,50 do 8 proc. w skali roku), Bank Pekao (wzrost na Lokacie negocjowanej z 6 do 8 proc. rocznie) czy BFF Banking Group (zmiana stawki na Lokacie Facto z 6,25 do 7,50 proc. w stosunku rocznym).