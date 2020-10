Lokaty dobijają do kolejnych minimalnych poziomów [DepoTracker Bankier.pl]

Bankier.pl

Trzeci kwartał roku wpisuje się w trend obniżek zapoczątkowanych w marcu br. Jak wynika z analizy Bankier.pl, średnie oprocentowanie na najwyżej oprocentowanych lokatach kwartalnych z dodatkowymi warunkami osiągnęło nowe minimum, spadając poniżej 2 proc. rocznie. Spadki jednak zwalniają tempo.

DepoTracker Bankier.pl pokazuje jak zmienia się w czasie oprocentowanie najlepszych lokat na rynku. Za "najlepsze lokaty" uznawać będziemy pięć najwyżej oprocentowanych lokat w danym miesiącu, na określony termin i kwotę.

Informacje o średniej stawce najwyżej oprocentowanych propozycji pochodzą z publikowanych regularnie od lat rankingów lokat Bankier.pl. Analizie poddajemy dane pochodzące z ostatnich 24 miesięcy. Biorąc pod uwagę rodzaje lokat, które najczęściej interesują deponentów, DepoTracker pokazuje zmiany obejmujące:

najlepsze lokaty 3-miesięczne dla kwot do 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków, najlepsze lokaty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Wybór wymienionych wyżej zestawień nie jest przypadkowy. Lokaty kwartalne z tak zwanymi gwiazdkami (opisane w punkcie 1) już od dawna nie schodzą z pozycji najwyżej oprocentowanych na rynku. Promocyjne oferty na niskie kwoty to obiekt zainteresowania wyjadaczy wisienek, którzy nie chcą zamrażać kapitału na długo. Oferty z dodatkowymi warunkami porównujemy z depozytami bez takich wymogów.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (punkt 2) to z kolei propozycje dla posiadaczy większego kapitału, którzy część swoich środków chcą wpłacić na bezpieczny depozyt. W tym przypadku konfrontujemy depozyty krótkoterminowe i długoterminowe – na 3 i 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Depozyty 3-miesięczne na niską kwotę z dodatkowymi warunkami trzymają status quo i w dalszym ciągu okazują się najlepszym wyborem dla osób, które polują na najwyższe stawki. To jednak jedyny pozytyw, jaki można wyczytać z tej informacji. W ciągu ostatnich trzech miesięcy średnia oprocentowania najlepszej piątki po raz kolejny znacząco spadła.

/ Bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Badany wskaźnik po raz kolejny zanotował nowe minimum, które wynosi obecnie 1,78 proc. w skali roku i utrzymuje się od sierpnia br. Największa obniżka nastąpiła w lipcu, kiedy to po cięciach u kilku czołowych depozytów średnia spadła z 2,68 proc. do 1,87 proc. w skali roku. To właśnie wtedy maksymalna stawka dostępna na tego typu lokatach została obniżona do 2,50 proc. rocznie (z 3,00 proc. rocznie) m.in. za sprawą zakończenia promocji Lokaty PeoPay 3% od Banku Pekao i mocnego cięcia na Lokacie dla nowych klientów z oferty mBanku (z 3,00 do 1,00 proc. rocznie). Nie pomogły również podobne operacje na Lokacie Happy (Idea Bank), Lokacie Facto (BFF Banking Group) czy Lokacie „Nowa Kasa = Większy Zysk”.

Mimo wszystko najlepsze lokaty kwartalne na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami jako nieliczne posiadają średnią wyższą od 1 proc. w skali roku. Podobnym wynikiem mogą się jeszcze pochwalić lokaty o takich samych parametrach, ale na dwukrotnie dłuższy okres. W ich przypadku średnia wynosi 1,04 proc. rocznie.

/ Bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Zdecydowanie gorszy wynik odnotowuje czołówka depozytów kwartalnych na tę samą kwotę, jednak bez konieczności realizowania dodatkowych warunków. Podobnie jak w przypadku ofert z tzw. gwiazdkami największa redukcja średniej miała miejsce w lipcu br., kiedy to zaliczono spadek z 0,82 proc. do 0,43 proc. w skali roku, a maksymalna stawka spadła z 1,30 do 0,70 proc. w skali roku. Taką aktualizację w cenniku przeprowadził Inbank na Lokacie standardowej. Nie był on oczywiście jedynym, który się tego podjął.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Obniżki to również temat przewodni lokat na wysokie kwoty. Dotyczy to zarówno depozytów kwartalnych, jak i na 12 miesięcy. Warto jednak zauważyć, że choć spadki są wysokie, to nie tak gwałtowne jak w wyżej opisywanych lokatach na 10 000 zł.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

Zgodnie z tradycją średnia stawka najwyżej oprocentowanych lokat kwartalnych na 100 000 zł plasuje się pomiędzy wskaźnikiem opisującym lokaty z dodatkowymi warunkami na 10 000 zł a ofertami na tę samą kwotę bez obostrzeń tego typu. Według stanu na wrzesień br. wynosi ona 0,82 proc. w skali roku, czyli o 0,68 pp. mniej niż trzy miesiące wcześniej. W ciągu tego kwartału maksymalne oprocentowanie spadło z 2,00 do 1,50 proc. w skali roku, a ostatnia lokata włączona do średniej ma stawkę w wysokości 0,40 proc. w nie 1,00 proc. rocznie.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 12-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

W przeciwieństwie do drugiego kwartału, w którym cięcia uderzyły najbardziej w lokaty na najdłuższe okresy, tym razem obniżka jest nominalnie niższa niż na lokatach kwartalnych (0,48 pp. w porównaniu do 0,68 pp. na lokatach kwartalnych dla 100 000 zł). Tym samym lokaty roczne na 100 000 zł odzyskały prymat nad innymi okresami do 12 miesięcy i mogą się poszczycić najwyższą średnia dla pięciu najlepszych ofert.

Lipiec 2020 r. był przełomowym miesiącem także dla lokat na ten okres. Zestawienie na ten miesiąc zaprezentowało czołówkę ze średnią niższą o 0,36 pp. od poprzedniej. Kolejne miesiące przedstawiły spadki o odpowiednio 0,09 pp. i 0,03 pp. Wśród banków, które zaprezentowały obniżki w tym okresie jest m.in. lider tabeli, tj. Lokata Facto od BFF Banking Group, a także BOŚ Bank, Credit Agricole, Nest Bank czy Toyota Bank.

Koniec drastycznych spadków na lokatach?

Blisko pięć miesięcy temu miała miejsce ostatnia obniżka stóp procentowych NBP. Brak decyzji Rady Polityki Pieniężnej o zmianach stóp w ostatnim czasie ustabilizował nieco sytuację na rynku lokat. W sierpniu i wrześniu spadki średnich były widocznie niższe, a na niektórych okresach pojawiły się nawet wzrosty stawek maksymalnych. Taka sytuacja miała miejsce m.in. na lokatach miesięcznych we wrześniu (a także w październiku) ze względu na podniesienie stawki na Lokacie na nowe środki PLUS. Wyższa stawka maksymalna to nie tylko domena krótkich okresów. Zwolennicy lokat na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków również mogli we wrześniu zarobić więcej niż przed miesiącem.