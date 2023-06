Najkorzystniej już było. Spadki na czołowych lokatach terminowych

Wykresy dotyczące lokat kwartalnych nie pozostawiają złudzeń – czołowe oferty na ten okres dają zarobić coraz mniej. Jak wynika z analizy Bankier.pl, największy spadek kwartał do kwartału odnotowano na depozytach na 10 tys. zł z „haczykami”. Nieco bardziej stabilne są oferty na wysokie kwoty na 12 miesięcy.

DepoTracker to autorski wskaźnik Bankier.pl, dzięki któremu możemy śledzić zmiany stawek na najwyżej oprocentowanych depozytach na rynku. W tym celu wybraliśmy po pięć najlepszych oferty na dany okres i kwotę i wyliczyliśmy dla nich średnią arytmetyczną. Porównanie dotyczy danych z ostatnich 24 miesięcy.

Analiza obejmuje lokaty na następujące terminy:

średnia dla depozytów kwartalnych na 10 tys. zł osobno z dodatkowymi warunkami i bez tego typu obostrzeń,

średnia dla depozytów kwartalnych i rocznych na 100 tys. zł.

Wybór ofert o powyższych parametrach nie był przypadkowy. Lokaty kwartalne już od dawna należą do najchętniej wybieranych przez klientów. To właśnie na nie trafia co miesiąc największy kawałek wpłacanych do banków oszczędności.

Oferty na 10 tys. zł to nierzadko promocyjne depozyty, które mają zachęcić „wyjadaczy wisienek” do wyboru propozycji konkretnego banku. W tym przypadku porównaliśmy ze sobą propozycje wymagające spełnienia dodatkowych warunków (np. posiadania konta osobistego, wpłaty nowych środków lub zakupu dodatkowego produktu z oferty instytucji) oraz depozyty standardowe, czyli takie, które może założyć każdy zainteresowany bez konieczności realizowania pobocznych wymogów.

Lokaty na 100 tys. zł to propozycje dla posiadaczy większego kapitału poszukujących bezpiecznego sposobu na przechowanie środków, który pozwoli na uzyskanie dodatkowego zysku. Dla tej kwoty wybraliśmy porównanie lokat na 3 i 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Drugi kwartał 2023 r. rozpoczął się dla lokat kwartalnych na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami na minusie. Średnia najlepszej piątki spadła o 0,12 pp. i wyniosła 7,88 proc. w skali roku. To powrót do średnich, z którymi mieliśmy do czynienia w okresie od września do listopada ubiegłego roku – stawki wynosiły wtedy dla ścisłej czołówki średnio powyżej 7 proc. w skali roku.

W kolejnych miesiącach nie było wcale lepiej i notowano kolejne cięcia wśród najlepszych. Średnia w maju spadła o kolejne 0,24 pp. (do 7,64 proc. rocznie), a w czerwcu o 0,30 pp. (do 7,34 proc. w skali roku). Porównując ze sobą skład topowej piątki z marca i czerwca, można wyznaczyć, gdzie „uciekły” omawiane procenty.

Przyczynę widać już na pierwszym miejscu w tabeli. W marcu w pierwszej piątce znalazło się pięć ofert na 8 proc. w skali roku. W ostatnim zestawieniu maksymalna stawka również wynosiła 8 proc. rocznie, ale można ją było uzyskać tylko na jednym depozycie, ponieważ obniżki w ostatnich miesiącach wprowadzili m.in. Bank Nowy, Citi Handlowy, PKO Bank Polski (wycofanie Lokaty na Dzień dobry) i VeloBank. Ścisłą czołówkę poddaną analizie zamykała wówczas oferta na 7 proc w skali roku.

Obniżki pojawiły się również na lokatach bez tzw. haczyków. W kwietniu i w maju średnia zachowała poziom podobny do tego z końca 1. kwartału, ale czerwiec nie był już tak optymistyczny. Rezultat na wykresie to 5,75 proc. w skali roku, czyli o 0,35 pp. mniej niż w poprzednio badanym okresie.

Za obniżkę formy trzeba tutaj winić cięcia m.in. na Lokacie Standard od Toyota Banku (spadek z 7 do 6,50 proc. w skali roku), Lokacie standardowej od Inbanku (cięcie z 7 do 6,25 proc. rocznie) czy Lokacie Zysk+ od Santander Consumer Banku (zmiana z 4,50 do 4 proc. w skali roku).

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Zestawienie z najkorzystniejszymi lokatami kwartalnymi na 100 tys. zł składa się w dużej mierze z tych samych ofert co wyżej omawiane rankingi, dlatego nie powinno dziwić, że także i w tym przypadku odnotowano spore obniżki.

Biorąc pod uwagę lokaty 3-miesięczne na wysokie kwoty, średnia powyżej 8 proc. w skali roku pojawiła się na wykresie tylko dwa razy – w grudniu 2022 r. i styczniu br. Kolejne miesiące przynosiły kolejne cięcia, a średnia arytmetyczna czołowej piątki w czerwcu wynosiła już 7,22 proc. w stosunku rocznym. To rezultat gorszy od marcowego o 0,58 pp. i najgorszy wynik od września 2022 r.

Zdecydowanie bardziej stabilne są oferty na dłuższy okres. W przypadku lokat na 100 tys. zł na 12 miesięcy średnia w ciągu ostatnich trzech miesięcy zmieniła się in minus zaledwie o 0,06 pp., zaliczając po drodze nawet symboliczny skok w górę.

Warto wspomnieć o największych zmianach, które zaszły w ofertach na ten okres i kwotę. Maksymalna stawka spadła z 8 proc. do 7,50 proc. w skali roku w związku z zakończeniem promocyjnej oferty w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Liderem został ten sam bank, lecz z inną ofertą. Obniżka pojawiła się także w Banku Nowym. Zmiany na niekorzyść klienta zostały nieco zrównoważone przez podwyżki, które wprowadzili BOŚ Bank oraz neoBank.