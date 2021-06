Sinusoida na lokatach. Ostatni kwartał z lekkimi wzrostami [DepoTracker Bankier.pl]

/ Bankier.pl

Ostatnie trzy miesiące mogą napawać ostrożnym optymizmem. W przypadku lokat kwartalnych z dodatkowymi warunkami i na wysoką kwotę średnie oprocentowanie topowych ofert nieznacznie wzrosło w ostatnich dwóch miesiącach. Kolejny spadek średniej zanotowano natomiast na lokatach 12-miesięcznych na 100 000 zł, ale tylko o 0,01 pp.

Informacje o oprocentowaniu lokat można czerpać z różnych źródeł. Jednym z nich są dane przedstawiane przez Narodowy Bank Polski, które mówią o średnich stawkach na lokatach z podziałem na okresy i ogółem. Obejmują one wszystkie nowo otwarte depozyty.

W przypadku DepoTrackera źródłem informacji są rankingi publikowane na Bankier.pl, w których gromadzimy stawki oferowane przez banki. Spośród tych danych wybieramy pięć najlepszych lokat w danym miesiącu na określony termin oraz kwotę. Dla wybranych zestawień z depozytami wyliczamy średnią i tak dla ostatnich 24 miesięcy… co pozwala na obserwację, jak badany przez nas parametr zmieniał się w czasie.

Biorąc pod uwagę rodzaje lokat, które najczęściej interesują deponentów, DepoTracker jest analizą:

najlepszych lokat 3-miesięcznych dla kwot do 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków,

najlepszych lokat 3-miesięcznych i 12-miesięcznych na 100 tys. zł.

Lokaty kwartalne z dodatkowymi warunkami to oferty, na których można obecnie zarobić najwięcej. Depozyty o takich parametrach przyciągają m.in. wyjadaczy wisienek. Średnią tych depozytów porównujemy ze średnią ofert bez tzw. haczyków.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł to propozycje dla posiadaczy większego kapitału, którzy część swoich środków wpłacają na bezpieczny depozyt. W tym przypadku zestawiamy ze sobą lokaty krótkoterminowe i długoterminowe – na 3 i 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Na najwyżej oprocentowane depozyty na rynku, tj. oferty na 3 miesiące, na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami, można spojrzeć dwojako. Nie da się ukryć, że zgodnie z ostatnimi wyliczeniami średnia arytmetyczna pięciu najlepszych ofert spadła w stosunku do tej z ostatniego miesiąca pierwszego kwartału br. W marcu 2021 r. wynik czołówki wynosił 1,22 proc. rocznie, natomiast obecnie (tj. wg stanu na czerwiec) jest to o 0,06 pp. mniej.

Wbrew pozorom nie jest to informacja zła, jeśli porówna się ten wynik ze średnią z kwietnia oraz maja br. W kwietniu lokaty kwartalne zanotowały spadek o 0,15 pp. do 1,07 proc. w skali roku. W maju stawka ta wzrosła o 0,02 pp., a w czerwcu o kolejne 0,07 pp.

Za tak dużą redukcje w kwietniu odpowiada przede wszystkim jedna, ale istotna zmiana w czołówce tabeli. Lokata Facto od BFF Banking Group, która zajmowała trzecie miejsce w zestawieniu, wypadła z TOP5 po cięciu z 1,00 do 0,25 proc. w skali roku. Do tego doszła obniżka na energoLOKACIE 3M Gwarantowanej (neoBank) i wycofanie (jak się okazało później – tymczasowe) Lokaty na Nowe Środki na ten okres (Getin Noble Bank). Podwyżka czerwcowa również jest związana z wymienionymi lokatami. Propozycja neoBanku w połowie czerwca była już objęta stawką w wysokości 0,90 proc. w skali roku (w porównaniu do 0,50 proc. z kwietnia), a Getin Noble Bank wrócił z kwartalną Lokatą na Nowe Środki (0,40 proc. w skali roku), która zastąpiła na ostatnim miejscu w TOP5 Lokatę Plus od Toyota Banku.

W przeciwieństwie do lokat z tzw. gwiazdkami średnia odpowiadająca za najlepsze depozyty, na które wystarczy sama wpłata kapitału, utrzymuje się na stałym poziomie od czterech miesięcy i wynosi 0,24 proc. w skali roku. Równe wyniki w ostatnich miesiącach to wypadkowa braku jakichkolwiek zmian wśród najwyżej oprocentowanych ofert tego typu.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Posiadacze większej kwoty, którzy chcą odłożyć nadwyżkę na bezpieczny depozyt, mogą zdecydować się np. na lokaty kwartalne – jeśli zależy im na możliwości szybszego „odzyskania” pieniędzy i ulokowania na nowy (być może lepiej oprocentowany) depozyt lub lokaty roczne – jeśli deponent przewiduje kolejne spadki stawek w niedalekiej przyszłości i nie potrzebuje szybkiego dostępu do kapitału.

To nie są jedyne różnice, które można zaobserwować, biorąc pod uwagę podane okresy. Wykres dotyczący krótszego z nich przypomina ten pokazujący wysokość średniej w czasie dla lokat kwartalnych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. Zdecydowany spadek w kwietniu i odbicie się od minimum w kolejnych miesiącach to cecha obu z nich.

W przypadku lokat na wyższą kwotę obniżka w pierwszym miesiącu drugiego kwartału była jednak nieco silniejsza niż na ofertach na 10 000 zł i wyniosła 0,24 pp. To efekt cięć również na dalszych pozycjach tabeli (np. na Lokacie na Nowe Środki od Alior Banku czy zastąpienie Lokaty na Nowe Środki od Getin Noble Banku niżej oprocentowaną Lokatą Tradycyjną). Podwyżki w maju i czerwcu odpowiadają już temu, co widzieliśmy na ofertach z dziesięciokrotnie niższym wkładem.

Analizowana średnia dla lokat na 12 miesięcy zaliczyła z kolei symboliczny spadek. W czerwcu wyniosła ona 0,36 proc. w skali roku, czyli o 0,01 pp. mniej niż przez poprzednie trzy miesiące. Wpływ na tę zmianę miała aktualizacja stawek ofert na dwóch czołowych miejscach – Lokata Plus od Toyota Banku oferuje obecnie 0,70 proc. rocznie (mniej o 0,10 pp.), a Lokata Online Nowe Środki z oferty Santander Consumer Banku 0,50 proc. w skali roku (więcej o 0,05 pp.).

Jedna jaskółka wiosny nie czyni

Choć ostatnie wzrosty na najwyżej oprocentowanych lokatach kwartalnych mogą napawać ostrożnym optymizmem, nie należy się nastawiać na pewną kontynuację tego trendu. Przemawiają za tym dwa argumenty. Jednym z nich są wciąż rekordowo niskie stopy Narodowego Banku Polskiego. Drugi to koniec ubiegłego roku, a dokładniej (chwilowe) podwyżki na lokatach kwartalnych. Mimo początkowo lepszej passy depozyty terminowe na ten okres wróciły na poprzednio obrane tory obniżek w kolejnych miesiącach.