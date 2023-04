Na horyzoncie obniżki mimo wysokich stawek [DepoTracker Bankier.pl]

Rekordowe stawki i obniżki – tak można w skrócie opisać pierwszy kwartał na lokatach kwartalnych. W przypadku ofert na 12 miesięcy najlepsze okazje już minęły – okazuje się, że nowy rok przyniósł dla tego okresu same cięcia.

/ Bankier.pl

DepoTracker pozwala śledzić, jak zmieniały się stawki na najlepszych lokatach na rynku. Pod tym hasłem kryje się pięć najwyżej oprocentowanych depozytów na dany okres i kwotę, dla których wyliczona zostaje średnia – to ona widnieje na wykresach, w których pokazujemy ostatnie 24 miesiące.

Do analizy zostały wybrane depozyty o następujących parametrach:

depozyty 3-miesięczne na 10 tys. zł osobno z dodatkowymi warunkami i bez tego typu obostrzeń,

depozyty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Lokaty na 3 miesiące to jedne z najchętniej wybieranych przez klientów depozytów – o tym świadczą publikowane co miesiąc dane Narodowego Banku Polskiego. Liczących na okazje mogą zainteresować zestawienia na 10 tys. zł – propozycje z tzw. gwiazdkami oferujące najwyższe stawki w zamian za spełnienie wymogów oraz standardowe propozycje bez żadnych haczyków i warunku posiadania konta osobistego. Posiadacze większych kwot, którzy chcą ulokować środki na bezpiecznym depozycie, mogą rzucić okiem, jak kształtuje się średnia czołówki dla lokat kwartalnych i rocznych na 100 tys. zł.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Banki mocno poprawiły swoją ofertę depozytową wraz ze startem nowego roku. Świadczyć o tym może m.in. rekordowo wysoka średnia dla czołowej piątki zestawienia na 10 tys. zł z dodatkowymi warunkami na 3 miesiące. W porównaniu z grudniem rezultat poprawił się o 0,16 pp. – z 8,06 do 8,22 proc. w stosunku rocznym.

Głównym powodem wzrostu oprocentowania było pojawienie się Lokaty na Start od Inbanku na czele tabeli na ten termin. Zainteresowani tą propozycją dla nowych klientów mogli zyskać 8,50 proc. w stosunku rocznym. Wysoką stawkę oferował również wówczas PBS w Poznaniu – na estraLOKACIE można było otrzymać 8,30 proc. w skali roku.

Miesiąc później obniżce uległy stawki na najlepszych ofertach, co przełożyło się na spadek średniej z 8,22 do 8 proc. w skali roku. Lokata na Start w Inbanku była już wtedy objęta oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku, jeszcze wyższy spadek zaliczyła oferta od PBS w Poznaniu, nie załapując się już do pierwszej piątki. W niej znalazły się, oprócz oferty Inbanku, jeszcze cztery propozycje na 8 proc. w skali roku – od PKO Banku Polskiego, VeloBanku, Banku Nowego i Citi Handlowego. Taka sama średnia i liderzy utrzymała się w kolejnym miesiącu.

W przypadku lokat na ten sam okres, jednak bez obostrzeń związanych ze spełnieniem dodatkowych warunków, maksymalna średnia wyniosła 6,21 proc. w skali roku i można ją było odnotować w lutym br. Jedynym powodem tego skoku w stosunku do grudnia 2022 r. i stycznia br. było pojawienie się wśród TOP5 Lokaty Zimowej od BOŚ Banku oprocentowanej na 6,06 proc. w skali roku.

W kolejnym miesiącu średnia spadła o 0,10 pp. Tym razem winną tego stanu rzeczy była obniżka na lokacie zajmującej ostatnią pozycję w pierwszej piątce. Mowa o Lokacie Zysk+ z oferty Santander Consumer Banku, która w lutym miała stawkę 5 proc. rocznie, natomiast w marcu już 4,50 proc. w skali roku.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Najwyższa średnia na lokatach kwartalnych na 100 tys. zł również przypadła na styczeń br. Nic dziwnego – oba zestawienia składają się częściowo z tych samych ofert. Wspomniany parametr wyniósł na początku roku 8,12 proc. w skali roku, czyli o 0,06 pp. więcej niż w pod koniec ubiegłego roku. Pod wspomnianym 0,06 pp. w górę kryje się wysoka stawka na ekstraLOKACIE od PBS w Poznaniu, która wskoczyła na drugie miejsce tabeli, wyprzedzając EKOlokatę Gwiazdkową od BOŚ Banku.

Kolejne miesiące to już spadki. W lutym dwa czołowe banki (Bank Nowy i PBS w Poznaniu) obniżyły stawki na swoich najlepszych ofertach z 8,30 do odpowiednio 8,00 i 7,70 proc. w skali roku. Drugi z nich dokonał kolejnego cięcia, które przełożyło się na kolejny spadek średniej w marcu – ekstraLOKATA na 3 miesiące została wówczas objęta oprocentowaniem 7,50 proc. w skali roku.

W przypadku lokat 12-miesięcznych na 100 tys. z największych okazji klienci mieli szansę skorzystać w ubiegłym roku. Pierwszy kwartał 2023 r. nie zaskoczył na plus i z każdym miesiącem przynosił kolejne obniżki.

W styczniu przestały być dostępne lokaty ze stawką powyżej 8 proc. w skali roku, które miały w swoim depozytowym repertuarze mBank czy Bank Nowy. W kolejnych miesiącach pojawiły się również cięcia w BOŚ Banku, ING Banku Śląskim, Nest Banku czy Santander Consumer Banku. W marcu oprocentowanie najlepszej piątki złożyło się na średnią w wysokości 7,18 proc. w skali roku, czyli o 0,58 pp. niższą niż wynik z ostatniego miesiąca 2022 r.