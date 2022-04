Pierwszy kwartał 2022 r. ze wzrostami na najlepszych lokatach na rynku [DepoTracker Bankier.pl]

/ Bankier.pl

Początek 2022 r. kontynuuje kierunek zmian na lokatach z końca ubiegłego roku, przynosząc kolejne wzrosty średnich stawek na najwyżej oprocentowanych lokatach – wynika z analizy Bankier.pl. Wśród badanych okresów najbardziej wzmocniły się lokaty kwartalne na 100 000 zł.

DepoTracker Bankier.pl przedstawia, jak zmieniała się w czasie wysokość oprocentowania najlepszych lokat terminowych na rynku. Dane zebrane do analizy pochodzą z cyklicznych rankingów lokat publikowanych regularnie na łamach Bankier.pl.

Pod hasłem „najlepsze lokaty” kryje się pięć najwyżej oprocentowanych depozytów na dany okres i kwotę. Ze względu na wysokość stawek i zainteresowanie oszczędzających do badania zostały włączone następujące warianty lokat:

najlepsze lokaty 3-miesięczne dla kwot do 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków,

najlepsze lokaty 3-miesięczne i 12-miesięczne na 100 tys. zł.

Lokaty kwartalne na niską kwotę mogą być odpowiednim wyborem dla osób, które poszukują wyżej oprocentowanych okazji i jednocześnie (przy stale rosnących stawkach) nie chcą zamrażać swoich oszczędności na długo. Oferty z dodatkowymi warunkami porównujemy z depozytami bez takich wymogów.

Zainteresowani wpłatą wyższej kwoty na lokatę terminową mogą rozważyć zarówno ofertę krótkoterminową, jak i depozyt na zdecydowanie dłuższy okres. Jako przykład wybraliśmy oferty na 3 i 12 miesięcy na 100 000 zł.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Podnoszenie stóp procentowych na każdym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie pozostało bez wpływu na wysokość średniego oprocentowania najlepszych lokat na rynku. W przypadku lokat kwartalnych na 10 000 zł z tzw. haczykami średnia topowej piątki wzrosła z 1,46 proc. w skali roku z grudnia ubiegłego roku do 2,16 proc. rocznie w marcu br.

Bankier.pl





Tak wysoka poprawa wynika ze wzrostu oprocentowania na prawie wszystkich czołowych ofertach. Lokata Facto od BFF Banking Group zastąpiła na pozycji lidera Lokatę „Lubię to Polecam” od Banku Millennium dzięki stawce w wysokości 2,50 proc. w skali roku. W ostatnim zestawieniu propozycja Banku Millennium znalazła się na 4. pozycji, a poza Lokatą Facto wyprzedziły ją również energoLOKATA 3M Gwarantowana od neoBanku (wzrost z 1,80 proc. do 2,20 proc. w skali roku) oraz Lokata terminowa z oprocentowaniem zmiennym od Credit Agricole (podwyżka z 0,53 proc. do 2,09 proc. rocznie).

Wyżej wspomniane roszady to zaledwie ułamek zmian, które miały miejsce w ostatnich trzech miesiącach.

W przypadku zestawienia dla osób, których nie interesuje zakładanie konta osobistego, wpłata nowych środków lub spełnienie innego warunku dodatkowego, średnie oprocentowanie czołowej piątki wzrosło z 0,50 proc. w skali roku (dla grudnia 2021 r.) do 1,28 proc. rocznie (w marcu br.). Głównym czynnikiem wpływającym na tak znaczący wzrost oprocentowania była zmiana stawki na Lokacie standardowej w Inbanku – z 1,35 do 2,60 proc. w skali roku. Depozyt jest liderem tabeli z najlepszymi lokatami z wymienionymi parametrami od wielu miesięcy.

Bankier.pl

Duże podwyżki w badanym kwartale zaproponowali również BOŚ Bank na EKOlokacie Promocyjnej (zmiana z 0,40 do 1,50 proc. w skali roku) czy Toyota Bank na Lokacie Standard (wzrost z 0,25 do 1,50 proc. rocznie).

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Wzrosty stawek na lokatach kwartalnych na 10 000 zł – czy to z dodatkowymi warunkami, czy bez – przedkładają się na podwyżki w tabeli na ten sam okres na 100 000 zł, gdyż w dużej mierze składają się z tych samych ofert.

Bankier.pl





Wynik „topki” z grudnia ubiegłego roku to 0,87 proc. w skali roku. W styczniu średnia zdecydowanie przekroczyła 1 proc. rocznie, osiągając 1,36 proc. w skali roku, w lutym br. było to już blisko o 0,50 pp. więcej, natomiast w marcu przekroczona została bariera 2 proc. rocznie.

Za ostatni rezultat odpowiada m.in. zmiana na pierwszym miejscu wynikająca z podwyżki na Lokacie Facto od BFF Banking Group, choć oczywiście to nie jedyna aktualizacja na plus dla zainteresowanych wpłatą 100 000 zł na lokatę 3-miesięczną w marcu. Wystarczy dodać, że aby znaleźć się w TOP5 zestawienia w grudniu, wystarczyła stawka w wysokości 0,40 proc. w skali roku. Trzy miesiące później było to już 1,50 proc. w stosunku rocznym.

W przypadku lokat rocznych na 100 000 zł badana stawka z marca w porównaniu do grudnia ubiegłego roku również poprawiła się o ponad 1 pp. W grudniu pięć najlepszych ofert dawało zarobić po uśrednieniu wyniku 1,85 proc. w skali roku. W marcu było to już 2,90 proc. w skali roku.

Bankier.pl

Pod koniec 2021 r. ze świecą można było szukać lokaty na 3 proc. w skali roku – maksymalna stawka dla tej kwoty wynosiła wówczas 2 proc. w skali roku i można ją było znaleźć w trzech bankach. W marcu „maks” wynosił już 3 proc. rocznie i także był dostępny w trzech instytucjach. Dwie z nich to liderzy z grudnia.

Wyższe stawki, inflacja jeszcze wyższa

Klienci banków od kilku miesięcy mogą liczyć na coraz wyższe stawki. Świadczą o tym nie tylko dane z cyklicznie publikowanych rankingów lokat, ale również dane udostępniane regularnie przez Narodowy Bank Polski. Wśród nich można znaleźć nie tylko wysokość średniego oprocentowania dla wszystkich założonych lokat w danym miesiącu, ale również wysokość wpłaconych przez deponentów oszczędności. Z najnowszych danych wynika, że depozyty odzyskują swoją popularność, gdyż klienci odpowiadają na wyższe stawki wyższymi wpłatami.

Mimo że oprocentowanie na lokatach rośnie, to nie pozwala ono zniwelować negatywnego wpływu inflacji na wartość pieniądza. Co więcej, tempo wzrostu stawek na lokatach jest zdecydowanie niższe niż to charakteryzujące inflację CPI. W grudniu ubiegłego roku wyniosła ona 8,60 proc., w marcu było to już 11 proc.