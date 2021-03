Zniżkowy trend znów króluje na lokatach [DepoTracker Bankier.pl]

Bankier.pl

Ostatni kwartał 2020 r. mógł napawać nieśmiałym optymizmem. Był on jedynym w ubiegłym roku, w którym można było zaobserwować nie tylko zatrzymanie spadków, ale nawet niewielkie podwyżki. Na początku 2021 r. depozyty w bankach wróciły jednak na obrane wcześniej zniżkowe tory.

Dane przedstawione w DepoTrackerze pozwalają na śledzenie zmian zachodzących w czołowych ofertach lokat terminowych na niektóre terminy. Mianem czołowych lub inaczej najlepszych lokat określamy pięć najwyżej oprocentowanych ofert depozytów na dany termin oraz kwotę.

Publikowane regularnie od lat rankingi Bankier.pl pełnią tutaj rolę źródła informacji o średnich stawkach najwyżej oprocentowanych lokat na rynku. Analizie poddajemy dane pochodzące z ostatnich 24 miesięcy. Biorąc pod uwagę rodzaje lokat, które najczęściej interesują deponentów, DepoTracker prezentuje zmiany dotyczące:

najlepszych lokat 3-miesięcznych dla kwot do 10 tys. zł - z dodatkowymi warunkami i bez dodatkowych warunków,

najlepszych lokat 3-miesięcznych i 12-miesięcznych na 100 tys. zł.

Wybór wymienionych wyżej wariantów ma swoje podłoże. Lokaty kwartalne z tak zwanymi gwiazdkami (opisane w punkcie 1) to najwyżej oprocentowane depozyty na rynku. Niska kwota, relatywnie wysoka stawka i warunki dodatkowe to połączenie, które może przynieść korzyści zarówno bankowi, jak i deponentowi. Oferty z dodatkowymi warunkami porównujemy z depozytami bez takich wymogów.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (punkt 2) to oferty, które mogą zainteresować posiadaczy większego kapitału, którzy część swoich środków chcą wpłacić na bezpieczny depozyt. W tym przypadku zestawiamy ze sobą depozyty krótkoterminowe i długoterminowe – na 3 i 12 miesięcy.

Lokaty kwartalne na 10 tys. zł (dla polujących na okazje)

Lokaty kwartalne na niską kwotę to w dalszym ciągu najlepszy wybór dla osób, które poszukują wyższej od przeciętnej stawki procentowej. Aby cieszyć się taką propozycją, trzeba przede wszystkim zdecydować się na ofertę z dodatkowymi warunkami. Mimo najlepszego wyniku ze wszystkich badanych zestawień, depozyty o tych parametrach nie uniknęły znaczących cięć.

/ bankier.pl Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami na podstawie rankingów lokat Bankier.pl

Wysokość średniej pięciu najlepszych ofert w grudniu ubiegłego roku wyniosła 1,72 proc. w skali roku. Już wtedy był to wynik o blisko 2 pp. niższy niż w tym samym miesiącu 2019 r. Obecnie, tj. w marcu 2021 r., stawka ta wynosi 1,22 proc. w stosunku rocznym, co w porównaniu do marca ubiegłego roku, kiedy to po raz pierwszy po pięcioletniej przerwie obniżono stopy procentowe NBP, jest „osiągnięciem” gorszym aż o 2,38 pp.

Wracając jednak do ostatnich trzech miesięcy, najbardziej w oczy rzuca się obniżka maksymalnego oprocentowania z 2,10 do 2,00 proc. i zmiana lidera. Ówczesny zwycięzca tabeli tj. Nest Lokata Witaj od Nest Banku zaliczyła cięcie w wysokości 0,60 pp. i spadła na drugie miejsce. Duży spadek odnotowała także Lokata Facto od BFF Banking Group (z 1,50 na 1,00 proc. rocznie) oraz najlepsza oferta neoBanku. W grudniu była to neoLokata ze stawką w wysokości 1,20 proc. rocznie. W marcu zastąpiła ją neoLOKATA 3M Gwarantowana ze stawką dwukrotnie niższą (0,60 proc. rocznie), zajmując przy tym… lepszą pozycję.

W przypadku zestawień o podobnych parametrach (okres, kwota), jednak bez tzw. haczyków odnotowano obniżkę średniej w wysokości 0,21 pp. Choć nie wydaje się to wydatna zmiana, to jeśli zwrócić uwagę na to, że jest spadek o ponad 46 proc. – z 0,45 do 0,24 proc. w skali roku, to robi to już różnicę.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

Za tak duży spadek jest odpowiedzialnych kilka banków, które obniżyły oprocentowanie na swoich najlepszych propozycjach na ten okres. Wśród nich znajdują się m.in. Inbank, który na Lokacie standardowej ograniczył zarobek dla klientów z 0,90 do 0,50 proc. rocznie czy Getin Noble Bank obniżający stawkę na Lokacie Tradycyjnej (z 0,40 do 0,30 proc. w skali roku). W przypadku obu zestawień z tabel zniknęły oferty Idea Banku, który wraz ze swoimi propozycjami plasował się w czołówce.

Lokaty bankowe na 100 tys. zł (dla zwolenników bezpiecznego oszczędzania)

Średnia topowej piątki dla lokat na 100 000 zł, zarówno na 3 miesiące, jak i 12 miesięcy, ma jeden wspólny mianownik – widoczny spadek w stosunku do ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału.

Ostatnie dane dotyczące lokat kwartalnych na wysoką kwotę to średnia w wysokości 0,57 proc. w skali roku. W grudniu zeszłego roku było to 0,84 proc. rocznie, a 12 miesięcy temu aż 2,12 proc. w skali roku. W ostatnim czasie na obniżki postawiły m.in. wspomniany jest BFF Banking Group (Lokata Facto) czy neoBank. Warto podkreślić, że trzy miesiące temu na pierwszym miejscu plasowała się Lokata na nowe środki PLUS od Idea Banku oprocentowana na 1,60 proc. rocznie. Maksymalna stawka odnotowana w ostatnim zestawieniu wynosiła natomiast 1 proc. w skali roku.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 3-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

W przypadku lokat na tę samą kwotę, ale z terminem czterokrotnie dłuższym, tj. na 12 miesięcy średnia z marca to 0,37 proc. rocznie, podczas gdy wynik w grudniu wynosił 0,73 proc. w skali roku.

Kliknij, żeby powiększyć wykres. Źródło: DepoTracker Bankier.pl, średnia arytmetyczna pięciu najwyżej oprocentowanych lokat 12-miesięcznych na 100 000 zł na podstawie rankingów lokat Bankier.pl / Bankier.pl

Za spadek średniej ponownie można obarczyć brak oferty Idea Banku oraz spadek oprocentowania na Lokacie Facto. Propozycja BFF Banking Group wypadła po 3 miesiącach z pierwszej piątki tabeli.

Kończą się rezerwy na lokatach

Po kilku miesiącach względnie stabilnych stawek w bankach początek roku zaskoczył obniżkami. Obniżki średniej wynosiły od 0,21 do nawet 0,50 pp. Obie skrajne wartości dotyczą lokat kwartalnych na niską kwotę. Największe cięcia dotknęły depozyty z dodatkowymi warunkami, choć to wciąż jedyne oferty, w których pięć czołowych propozycji daje średnio powyżej 1 proc. rocznie.

Duży wpływ na tak kiepskie wyniki miało przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao na początku nowego roku. Oferta Idea Banku była znana z relatywnie wysokich stawek na lokatach. Świadczy o tym obecność banku w grudniu ubiegłego roku w każdym z badanych zestawień. Co więcej, Idea Bank zajmował każdorazowo pozycję nie niższą niż trzecia, a w przypadku lokat kwartalnych na 100 000 zł był nawet liderem. Nie bez wpływu na obecny rezultat jest także drastyczna obniżka oprocentowania na prawie wszystkich okresach Lokaty Facto. Przykładowo oferta na 12 miesięcy dawała przed trzema miesiącami zarobić 1,30 proc. w skali roku, obecnie jest to 0,01 proc. w skali roku.