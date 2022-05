Średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi 53 lata

fot. Maciej Biedrzycki / / FORUM

Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 53 lata, położne są dwa lata młodsze. Chcemy odmłodzić nasz pielęgniarski stan, dlatego zależy nam na zachęcaniu młodych do studiowania tych kierunków – powiedziała we wtorek prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

Na fasadzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście odsłonięto we wtorek mural przedstawiający pielęgniarkę, pielęgniarza i położną. "Profesjonalni i samodzielni. 30 lat samorządu pielęgniarek i położnych" – napisano na muralu.

"Przez 30 lat przebyliśmy bardzo długą drogę i staliśmy się zawodem samodzielnym i profesjonalnym. Wejście do UE wymusiło zmianę kształcenia pielęgniarek i położnych z kształcenia na poziomie średnim do kształcenia akademickiego. Kształcenie to odbywa się od 2000 roku na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa na uniwersytetach medycznych, w akademiach medycznych i wyższych szkołach posiadających kierunki pielęgniarstwa i położnictwa" – powiedziała prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

Przyznała, że "zawód pielęgniarki i położnej jest trochę na zakręcie". "Mamy lukę pokoleniową, którą chcielibyśmy bardzo szybko zlikwidować, stąd ten mural. Pielęgniarki i położne stanowią około 60 proc. personelu medycznego ogółem, mamy więc ważną misję do przekazania" – podkreśliła.

"W Polsce mamy 234 tys. pracujące pielęgniarek, 29 tys. pracujących położnych i to, co nam spędza sen z oczu, to wiek naszych koleżanek. Są bardzo doświadczone, średnia wieku to 53 lata u pielęgniarek, położne są dwa lata młodsze. Chcielibyśmy odmłodzić nasz pielęgniarski stan, bardzo zależy nam na zachęcaniu młodych do studiowania pielęgniarstwa i później – zdobywania dyplomów" – mówiła.

Wiceprezes Rady Mariola Łodzińska oceniła, że sytuacja zmierza jednak w dobrym kierunku, ponieważ coraz więcej absolwentów kończy studia położnicze i pielęgniarskie.

"Niepokoi nas to, że mimo wszystko coraz większa grupa pielęgniarek nabywa uprawnienia emerytalne w stosunku do tych, które uzyskują prawo wykonywania zawodu" – dodała.

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber ocenił, że działania promujące zawód pielęgniarki i położnej, np. wtorkowe odsłonięcie muralu, są bardzo potrzebne.

"Coraz więcej osób decyduje się na studiowanie na kierunku pielęgniarstwo i na położnictwie, to bardzo ważna informacja. Wzrasta też liczba szkół w tym zakresie, rosną kompetencje i umiejętności. Dofinansujemy kształcenie podyplomowe, w tym roku przeznaczamy na to 10 mln zł. Mam też nadzieję, że wspólnie będziemy realizowali duży projekt unijny na kwotę przeszło 100 mln zł" – podkreślił Bromber.

Z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że największy liczbowo przedział wiekowy wśród pielęgniarek to 51–60 lat, który obejmuje 83 129 pielęgniarek, co stanowi 35,8 proc. liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek (przedziały 61–70 i przedział powyżej 70 lat). Stanowi to 27,2 proc. ogółu zatrudnionych.

W przypadku położnych największy liczbowo przedział wiekowy to również przedział 51–60 lat, który obejmuje 10 094 zatrudnionych położnych. Stanowi to 35,8 proc. zatrudnionych położnych. Osoby pracujące, mimo uzyskania uprawnień emerytalnych, stanowią 23,5 proc. i jest ich 6683.

Niezbędne jest więc zwiększenie liczby osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej – czytamy we wnioskach raportu. Konieczne jest zwiększenie liczby absolwentów z ok 5,6 tys. do 10 tys. rocznie. Na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo należy kształcić 20 tys. osób rocznie, aby zrealizować założenia wskazane w Polityce Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez rząd. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

