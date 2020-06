Sprzedaż samochodów kempingowych w Niemczech osiągnęła rekordowy poziom

Grupa PSA jednak wyśle pracowników z Polski do Francji

Grupa 124 pracowników z fabryki Opla Astra w Gliwicach będzie oddelegowana do pracy w zakładach Grupy PSA (Peugeot Société Anonyme) we Francji - podały w poniedziałek francuskie media. Początkowo planowano wysłanie do zakładów w Hordain 531 Polaków.