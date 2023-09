Kierownictwo koncernu petrochemicznego TotalEnergies, a także szefostwo hipermarketów odmawia sprzedaży paliw ze stratą, co zakłada przygotowywana ustawa zezwalająca na dumping cenowy w ramach walki z inflacją we Francji.

fot. HJBC / / Shutterstock

Dyrektor generalny TotalEnergies Patrick Pouyanne poinformował we wtorek wieczorem, że nie chce sprzedawać paliw ze stratą i ich cena "nie spadnie" poniżej aktualnej kwoty 1,99 euro za litr, obowiązującej na stacjach paliw należących do jego grupy.

"1,99 to pułap, niżej nie zejdziemy. To już znaczny wysiłek. Pułap ten obowiązuje obecnie na około 3 tys. stacji. Oznacza to, że normalna cena jest wyższa" – dodał. "Czy często sprzedaje się produkty ze stratą?" – zapytał.

"Odrobina zdrowego rozsądku, to wszystko, dziękuję" – zakończył wywiad w programie informacyjnym Pouyanne.

Grupa TotalEnergies, która zarządza jedną trzecią stacji paliwowych we Francji, ogłosiła w zeszłym tygodniu, że w przyszłym roku podniesie górny limit cen benzyny i oleju napędowego na swoich stacjach do 1,99 euro za litr.

Również Carrefour, drugi co do wielkości dystrybutor żywności we Francji, nie będzie "sprzedawał paliwa ze stratą" na stacjach przy swoich hipermarketach, co ogłosił w środę jej dyrektor generalny Alexandre Bompard podczas przesłuchania przed Komisją ds. Gospodarczych w Zgromadzeniu Narodowym.

"Nie wolno nam otwierać tej puszki Pandory" – oświadczył Bompard, podkreślając, że musi utrzymać równowagę finansową swojej firmy.

W sobotę premier Elisabeth Borne ogłosiła, że sprzedaż paliw na stacjach benzynowych będzie mogła przynosić straty po wprowadzeniu przygotowywanej przez rząd ustawy, która powinna wejść w życie z początkiem grudnia na sześć miesięcy.

Według informacji "Le Figaro" menadżerowie grup Leclerc, Intermarche, Systeme U, Casino, Auchan oraz Carrefour wyrazili jednomyślny sprzeciw wobec sprzedaży ze stratą paliwa na stacjach benzynowych należących do tych grup, które znajdują się przy hipermarketach.

Minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire obiecał, że w ramach wsparcia rządowego niezależne stacje benzynowe "skorzystają z rekompensaty" i że "będzie im towarzyszył wieloletni plan transformacji, mający na celu umożliwienie im oferowania nowych usług".

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ kjm/ ap/