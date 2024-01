Sprzedaż obligacji covidowych? Ekonomiści wątpią w ten scenariusz

Zacieśnienie ilościowe w Polsce jest mało prawdopodobne, banki centralne tradycyjnie nie reagują na zmiany podatkowo-regulacyjne, a szybkie wygaszenie tarcz rządowych ograniczałoby impuls popytowy w gospodarce - oceniają ekonomiści mBanku oraz PKO BP, komentujący ostatnie wypowiedzi członka RPP I. Dąbrowskiego.

fot. Jacek Szydlowski / / FORUM

"Naszym zdaniem QT (zacieśnienie ilościowe - PAP) jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż jeszcze w grudniu prezes Glapiński dystansował się od takiego pomysłu twierdząc, że tylko nieodpowiedzialny bank centralny implementowałby takie rozwiązanie. Poza tym trzeba mieć na uwadze, że tegoroczna podaż SPW jest wyjątkowo duża (choć absorbcja tychże papierów może być częściowo ułatwiona z uwagi na pokaźną emisję bonów skarbowych). Nawet bez aktywnej sprzedaży papierów z portfela NBP zwiększy podaż na rynku z uwagi na zapadalność papierów o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł. Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie aktywny proces QT prowadzi w zasadzie jedynie BoE, który jest zmuszony do tego z uwagi na relatywnie długi średni termin zapadalności" - napisali w porannym raporcie ekonomiści mBanku.

Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa netto w 2024 r. szacowane są na 252,27 mld zł, a brutto na 449,03 mld zł

W ocenie ekonomistów PKO BP w kontekście czysto ekonomicznym zapowiedź podwyżek stóp procentowych w reakcji na wygaszenie tarczy inflacyjnej może zaskakiwać.

"Tradycyjnie banki centralne unikają dostosowań w polityce pieniężnej do zmian regulacyjnych / podatkowych. Dodatkowo, uwolnienie cen energii (które wg obecnego poziomu taryf oznaczałoby ich wzrost o ok. 40 proc.) znacząco ograniczyłoby przestrzeń do wzrostu wydatków gospodarstw domowych na inne towary i usługi, zmniejszając prawdopodobieństwo napędzanego impulsem popytowym wzmocnienia presji inflacyjnej w bazowej części koszyka inflacyjnego. Paradoksalnie, w scenariuszu szybkiego (w połowie 2024) wygaszenia tarczy antyinflacyjnej, po przejściowym wzroście inflacji (do ok. 8 proc. w IV kw. 2024), w 2025 nastąpiłby jej mocny spadek, a trwałe osiągnięcie celu inflacyjnego nastąpiłoby wg nas szybciej niż w scenariuszu przedłużania tarcz" - dodali.

W weekend opublikowano zapowiedź rozmowy członka RPP Ireneusza Dąbrowskiego z Gazetą Bankową. Cytowany w niej ekonomista powiedział, że gdyby pojawił się duży popyt, to NBP będzie musiał rozważyć skrócenie swojej pozycji w obligacjach covidowych i część tych papierów sprzedać na rynku, żeby ściągnąć nadwyżkę pieniądza.

W piątek Dąbrowski powiedział agencji Bloomberg, że jeżeli rząd zrezygnuje po I poł. 2024 r. z mrożenia cen energii (co obowiązuje do końca czerwca) i zerowego VATu na żywność (obecnie do końca III), to możliwe do rozważenia mogą być podwyżki stóp lub rozpoczęcie zacieśniania ilościowego.

W grudniu prezes NBP Adam Glapiński ocenił na konferencji prasowej, że przedstawienie na rynek przez NBP obligacji skupionych w trakcie pandemii załamałoby polski sektor finansowy, więc NBP nie zamierza nic robić z tym portfelem. (PAP Biznes)

