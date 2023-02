Sprzedaż mieszkań spadła na łeb na szyję, a nowych inwestycji nie widać

Średnio o 45 proc. spadła w 2022 r. sprzedaż nowych mieszkań przez deweloperów działających w sześciu największych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku – wynika z raportu Rednet Consulting.

/ Shutterstock

Spadek sprzedaży odbił się także na nowych inwestycjach, których było o ponad 30 proc. mniej niż w 2021 r.

Zgodnie z danymi Rednet Consulting w 2022 r. w sześciu największych polskich miastach deweloperzy sprzedali 35 095 mieszkań – o 45,7 proc. mniej niż w 2021 r. W każdym z analizowanych miast spadek sprzedaży przekroczył 40 proc. Najmocniej – o 49,1 proc. – obniżyła się ona we Wrocławiu, 48-procentowy spadek zanotowano w Warszawie, w Łodzi sprzedaż spadła o 46,7 proc., w Krakowie o 43,7 proc., w Gdańsku o 42,2 proc., z kolei w Poznaniu o 41,1 proc.

Jak czytamy w raporcie Rednet Consulting, spadek sprzedaży nowych mieszkań to efekt przede wszystkim inflacji CPI, która w grudniu wyniosła 16,6 proc. r/r, rosnących cen mieszkań, ale w dużej mierze także rosnących stóp procentowych, spadającej zdolności kredytowej, która w styczniu 2023 r. nieco ruszyła w górę, i tąpnięcia na rynku hipotek.

Wciąż jednak przybywa mieszkań oddawanych do użytku. W 2022 r. deweloperzy oddali do użytku 142 807 lokali – o 0,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Był to także nieznacznie (-0,7 proc.) niższy wynik od rekordowego pod tym względem 2020 r.

Wraz ze spadającą sprzedażą deweloperzy ograniczają liczbę nowych inwestycji. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, które opisywaliśmy w artykule „Deweloperzy odpuszczają nowe budowy. Mieszkaniówka z ogromnym spadkiem w 2022 roku”, deweloperzy w 2022 r. w całej Polsce ruszyli z budową 115 285 lokali, co przełożyło się na spadek o 30,7 proc. w skali roku. Był to najniższy wynik od 2017 r. włącznie z 2020 r., gdy mieliśmy do czynienia z zastojem spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19.

Deweloperzy wciąż jednak gromadzą pozwolenia na przyszłe budowy. Zgodnie z tymi samymi danymi GUS-u w 2022 r. otrzymali 201 330 takich dokumentów, co oznaczało spadek o 4,8 proc. w porównaniu z rekordowym pod tym względem 2021 r.