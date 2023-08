KGHM opublikował dane za lipiec. Sprzedaż miedzi spadła

Konsorcjum z Unibepem ma umowę z Anwilem za 248,8 mln zł; dla Unibepu to 154,8 mln zł Konsorcjum z Unibepem podpisało umowę z Anwilem na projekt i wykonanie źródła szczytowo - rezerwowego pary na terenie zakładu produkcyjnego we Włocławku o wartości ok. 248,8 mln zł netto – podano w komunikacie. Wynagrodzenie samego Unibepu wyniesie ok.154,8 mln zł netto.