Miedź, srebro, platyna. KGHM pokazuje najnowsze dane o produkcji i sprzedaży

Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w czerwcu 64,7 tys. ton, co oznacza wzrost o 1 proc. rdr. Produkcja miedzi płatnej wyniosła 59 tys. ton, co oznacza wzrost rdr o 2 proc. - podała grupa w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

/ Shutterstock

"Produkcja miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana zgodnie z założeniami budżetu na I półrocze 2023 roku, przy czym przekroczenie planu wystąpiło w KGHM Polska Miedź S.A. i Sierra Gorda S.C.M., natomiast spadek produkcji w relacji do planu zanotowano w KGHM International LTD. Produkcja srebra kształtowała się powyżej założeń budżetowych" - napisano w raporcie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 80,5 tony, czyli o 35 proc. mniej niż zrealizowano w czerwcu 2022 roku, przede wszystkim ze względu na postój remontowy Wydziału Metali Szlachetnych w HM Głogów. Sprzedaż srebra wyniosła 105,1 tony i była niższa o 24 proc. niż rok wcześniej.

Wpływ na sprzedaż srebra miała przede wszystkim niższa sprzedaż srebra w KGHM Polska Miedź, przy czym w KGHM International LTD. oraz w kopalni Sierra Gorda odnotowano wzrost sprzedaży srebra w porównaniu do czerwca 2022 roku.

Produkcja TPM wyniosła 14,0 tys. troz i była niższa o 1,3 tys. troz (-8 proc.) w porównaniu do czerwca 2022 roku ze względu na spadek wydobycia oraz zawartości i uzysków złota w kopalni Robinson. Sprzedaż TPM wyniosła 23,2 tys. troz i była wyższa o 90 proc. wyższa względem sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2022 roku.

Wzrost sprzedaży TPM odnotowano w KGHM Polska Miedź oraz w kopalni Sierra Gorda, spadek natomiast w KGHM International LTD.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,3 mln funtów i nie uległa zmianie w relacji do poziomu z czerwca 2022 roku. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była wyższa o 0,2 mln funtów (+100 proc.) w odniesieniu do czerwca 2022. Wzrost sprzedaży molibdenu dotyczył głównie kopalni Sierra Gorda.

Narastająco, od stycznia do czerwca 2023 roku produkcja miedzi płatnej grupy KGHM wyniosła 351,3 tys. ton wobec 377,7 tys. ton w 2022 roku. Sprzedaż miedzi spadła w tym okresie do 363,8 tys. ton z 364,9 tys. ton.

KGHM podał w komunikacie prasowym, że w pierwszym półroczu odnotował rekordową produkcję krajową.

Produkcja górnicza miedzi wyniosła 202,3 tys. ton surowca w koncentracie i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik KGHM do porównywalnego okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 699,2 ton (+ 31 ton w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.(PAP Biznes)

seb/ gor/