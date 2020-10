Sprzedaż miedzi KGHM we wrześniu spadła o 21 proc. rdr

KGHM

Sprzedaż miedzi w grupie KGHM we wrześniu 2020 r. wyniosła 53,3 tys. ton i była niższa o 21 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła we wrześniu 54,9 tys. ton, co oznacza spadek o 6 proc. rdr - poinformował KGHM w komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych.

Jak podano, spadek produkcji wystąpił w KGHM Polska Miedź (-4,1 tys. t), głównie ze względu na postój remontowy Huty Miedzi „Głogów I” oraz w KGHM International (-1,6 tys. t) przede wszystkim z uwagi na eksploatację uboższych stref wydobywczych w kopalni Robinson. Poprawę zanotowano w Sierra Gorda (+2,0 tys. t), co jest pochodną wyższej zawartości miedzi i wolumenu przerabianej rudy.

Głównym powodem spadku sprzedaży miedzi była niższa sprzedaż w KGHM Polska Miedź (spadek o 20 proc. rdr). Spółka tłumaczy to znacznym przyspieszeniem sprzedaży w poprzednich miesiącach bieżącego roku. Niższą sprzedaż odnotowała również kopalnia Sierra Gorda (spadek o 36 proc. rdr).

Produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM we wrześniu wyniosła 121 ton, czyli na poziomie porównywalnym rdr. Sprzedaż srebra wyniosła 119,3 tony, czyli 16 proc. mniej rdr.

Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM spadła o 13 proc., do 16,2 tys. troz. Sprzedaż TPM wyniosła 9,3 tys. troz (spadek o 65 proc. rdr).

Produkcja molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów, co oznacza spadek o 29 proc. rdr. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 42 proc. rdr.

KGHM podał, że w okresie styczeń-wrzesień produkcja miedzi w grupie kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą produkcję górniczą, ograniczoną podaż złomów (I półrocze br.) w KGHM Polska Miedź oraz niższą produkcję KGHM International. Wolumen sprzedaży miedzi zrealizowano zgodnie z założeniami budżetu.

"Spadek produkcji i sprzedaży srebra w relacji do budżetu jest przede wszystkim skutkiem niższej zawartości srebra w urobku przerabianym w kraju. W zakresie pozostałych głównych produktów budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką" - napisano.

Produkcja i sprzedaż grupy KGHM IX 2020 IX 2019 zmiana I-IX 2020 I-IX 2019 zmiana Produkcja Miedź płatna (tys. ton) 54,9 58,6 -6,3% 521 529,5 -1,6% w tym KGHM Polska Miedź S.A.* 41,8 45,9 -8,9% 411,9 427,6 -3,7% Srebro płatne (tony) 121 120,4 0,5% 995,4 1 028,80 -3,2% TPM (tys. troz) 16,2 18,6 -12,9% 145,3 157,1 -7,5% Molibden (mln funtów) 0,5 0,7 -28,6% 7,3 8,8 -17,0% Sprzedaż Miedź (tys. ton) 53,3 67,4 -20,9% 515,8 513,6 0,4% Srebro (tony) 119,3 142 -16,0% 1014,9 1042,2 -2,6% TPM (tys. troz) 9,3 26,3 -64,6% 148,8 146,2 1,8% Molibden (mln funtów) 0,7 1,2 -41,7% 7,3 9,7 -24,7%

* produkcja miedzi elektrolitycznej. (PAP Biznes)

pel/ epo/ osz/