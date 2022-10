Po śmierci Elżbiety sprzedaż tego produktu zwiększyła się o 20 proc.

fot. BBC / / Planet

Sprzedaż słoików z marmoladą (szczególnie cytrusową) w Wielkiej Brytanii poszybowała w górę. Ogółem wzrosła ona o 18 proc., a sieci zanotowały zwiększoną sprzedaż tego rodzaju produktów swoich marek o ponad 8 proc.

Miś Paddington z kanapką posmarowaną cytrusową marmoladą. Ten widok jest doskonale znany rodzicom. Podczas platynowego jubileuszu poznały go miliony, kiedy królowa zaprezentowała krótki skecz wraz z jedną z najsłynniejszych postaci bajkowych na Wyspach, a już na pewno w pierwszej piątce postaci w kapeluszach. Klip przedstawiał Paddingtona i monarchinię, którzy dzielili się pasją do kanapek z marmoladą. Od tego czasu, jak pokazują sondaże Kantar, ten dodatek śniadaniowy święcił trumfy - podaje "Daily Mail".

Od tego czasu sukcesywnie wzrastała sprzedaż słoiczków ze słodkim "smarowidłem". Trend ten zwiększył się jeszcze po śmierci królowej, kiedy to podczas tygodnia żałoby opłakujący ją Brytyjczycy i turyści obok kwiatów i maskotek misiów, układali właśnie słoiczki z marmoladą.

Cześć z kupujących sięga po marmolady premium, jednak większość wybiera tańsze odpowiedniki. Nic dziwnego. Średnio Brytyjczycy płacą średnio o 643 funty więcej za artykuły spożywcze niż w zeszłym roku, po tym jak inflacja osiągnęła kolejny rekordowy poziom 13,8 proc. we wrześniu. Do tego dochodzą galopujące ceny energii. Linie marek własnych marketów zanotowały wzrost o ponad 8 proc., podczas gdy produkty premium spadek o 0,7 proc.

Kryzys kosztów utrzymania nadal mocno uderza ludzi po kieszeniach, a najnowsze dane będą dla wielu trudne do odczytania - wyjaśnia Fraser McKevitt, szef działu handlu detalicznego w firmie Kantar. - Konsumenci zawsze szukają sposobów na takie zarządzanie budżetem, by nie przepłacać. Choć na ogół zmiany przyzwyczajeń konsumenckich są trudne, szczególnie np. jeśli chodzi o jedzenie, to zauważamy, że rozpoczęło się polowanie na tańsze alternatywy. Nie widać jednak dramatycznych dowodów na nagłą zmianę diety, tzn. przy zwiększonej sprzedaży mrożonych warzyw, tylko nieznacznie spadła tych świeżych, które wciąż są warte 10 razy więcej - dodaje.

Widać natomiast odejście od zakupu produktów w bardziej ekologicznych opakowaniach (spadł do 59 proc. z 62 proc. notowanych w zeszłym roku).

Asda jest nadal liderem wśród największych tradycyjnych supermarketów. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zrobiło tam zakupy o ponad 400 tys. klientów więcej. Piąty miesiąc z rzędu Lidl był najszybciej rozwijającym się sklepem spożywczym, który zwiększył sprzedać o prawie 21 proc., nieznacznie wyprzedzając Aldi. Udział Lidla w rynku wynosi obecnie 7,1 proc., w porównaniu z 6,2 proc. w zeszłym roku. Aldi w tym samym czasie przesunął się do 9,3 proc. z 8.

