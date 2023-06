Sprzedaż jagód i grzybów jako podreperowanie budżetu? Sanepid może wystawić wysoki mandat

Pogoda dopisuje, lasy się zielenią i pojawiają się już pierwsze jagody, choć grzybiarze muszą jeszcze poczekać na zbiory. Dary lasu mogą okazać się niezwykle kosztowne, jeśli zainteresuje się nami sanepid. Chodzi o ważny dokument.

fot. Nata Naumovec / / Shutterstock

Latem nietrudno spotkać przy trasie szereg osób sprzedających jagody, poziomki czy maliny. Kto w ten sposób chce podreperować swój budżet, musi jednak pamiętać o ważnym dokumencie, za którego brak grozi mandat od 1000 do 5000 złotych.

Zgodnie z przepisami "dostawy bezpośrednie mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby - uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej".

Zbieranie owoców w lesie w celu dalszej odsprzedaży jest klasyfikowane właśnie jako dostawy bezpośrednie. By móc legalnie sprzedawać owoce, potrzebny jest wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek jest bezpłatny, a podstawą prawną jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych.

Grzybiarze mają nieco bardziej utrudnione zadanie. "Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone" - przypomina sanepid.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Grzyby świeże i suszone są dopuszczane do obrotu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców. Certyfikat taki można uzyskać w najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

JM