CI Games szacuje koszty produkcji i marketingu gry "Lords of the Fallen" na ok. 281 mln zł CI Games szacuje, że całkowite koszty produkcji (bez opłat licencyjnych na silniki) gry "Lords of the Fallen" wyniosą około 178 mln zł, koszty marketingu 81,5 mln zł, a koszty produkcji na nośnikach fizycznych 21,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.