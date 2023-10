Sprzedaż gry CI Games "Lords of the Fallen" przekroczyła 1 mln egzemplarzy

Sprzedaż gry "Lords of the Fallen" na dzień 23 października, czyli dziesięć dni po premerze, przekroczyła 1 mln egzemplarzy - poinformował CI Games, wydawca gry, w komunikacie.

/ CI Games

We wtorek, 24 października, spółka opublikuje raport bieżący zawierający dodatkowe informacje na temat premiery gry "Lords of the Fallen".

CI Games to niezależny deweloper i wydawca gier wideo ze biurami oraz studiami produkcyjnymi w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Założona w 2002 r. spółka jest znana z serii Sniper Ghost Warrior (ponad 13 mln sprzedanych egzemplarzy) oraz Lords of the Fallen (10 milionów graczy na świecie). W 2018 r. CI Games powołało spółkę córkę - United Label, która skupia się na produkcji mniejszych, ale ambitnych gier, takich jak: Röki, Eldest Souls, czy Tailes of Iron. (PAP Biznes)

