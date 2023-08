Sfinks chwali się wzrostem sprzedaży gastronomicznej

Grupa Sfinks Polska odnotowała w lipcu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, wzrost sprzedaży gastronomicznej o 8 proc. do 17,72 mln zł. Dla porównywalnej sieci lokali wzrost wyniósł 12,6 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie.

Sfinks podał, że wzrost o 8 proc. był efektem pracy zrealizowanej przez 75 lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks, z wyłączeniem sieci Piwiarnia.

"Nasze sieci mają za sobą kolejny dobry miesiąc, który potwierdza, że notowane zwiększenie sprzedaży jest trendem stałe wpisującym się w nasze działania. Warto podkreślić, że wzrosty te generujemy mimo mniejszej sieci niż rok wcześniej i to aż o 9 proc. Rok temu w ciepłych miesiącach mieliśmy do czynienia z wysoką sprzedażą, bo nie był to już okres naznaczony pandemią, zatem baza jest dość wysoka, tym bardziej wygenerowane wzrosty oceniamy pozytywnie" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Narastająco, w okresie styczeń-lipiec sprzedaż gastronomiczna wyniosła 107,56 mln zł i wzrosła o 14,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a dla porównywalnej sieci lokali wzrosła o 19,8 proc. do 106,34 mln zł.

Sfinks poinformował, że planuje w tym roku otwarcie 10 lokali, a docelowo zakłada odbudowę liczby zarządzanych restauracji do poziomu sprzed pandemii.

"Rozwój ten zamierzamy realizować w modelu franczyzowym, dzięki czemu wydatki inwestycyjne nie będą dociążać naszych wyników" – powiedział prezes Cacek.

Sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 67 restauracji Sphinx (segment casual dining), 34 pubami Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i lokalami Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. (PAP Biznes)

